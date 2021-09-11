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Tudo igual! Vasco fica no empate sem gols com o Madureira, fora de casa, pela Taça Guanabara Sub-15

Meninos da Colina não conseguem a vitória no Estádio Conselheiro Galvão e voltam a campo no próximo sábado, contra o Volta Redonda, às 9h,  no Nivaldo Pereira...
LanceNet

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Publicado em 

11 set 2021 às 17:34

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 17:34

Crédito: Vitor Brügger/Vasco
A equipe Sub-15 do Vasco empatou em 0 a 0 com o Madureira, na tarde deste sábado, pela Taça Guanabara da categoria. O próximo compromisso dos Meninos da Colina será no sábado, dia 18, diante do Volta Redonda, às 9h, no Estádio Nivaldo Pereira.Ao longo da partida, as equipes se entregaram bastante, mas não conseguiram tirar o zero do placar. A primeira grande chance do Vasco aconteceu aos 13 com uma cobrança de escanteio fechada que quase surpreendeu o arqueiro do Tricolor Suburbano.
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Seis minutos depois, foi a vez de Kauã Kelvin levar perigo à meta adversária ao bater cruzado. Matheus Ferreira também tentou uma finalização, mas não levou perigo. Ainda no primeiro tempo, o Madureira ficou com menos um e os visitantes pressionaram, mas não conseguiu furar o bloqueio.
Na volta do intervalo, depois de um cruzamento, Matheus Ferreira rolou para Louback acertar o travessão. Em outro momento, Paulo Roberto fez uma grande jogada e obrigou o arqueiro tricolor a fazer boa defesa. Matheus Ferreira chegou a balançar a rede no segundo tempo, mas o árbitro assinalou impedimento. No fim, Gustavo acertou a o travessão, e apesar da pressão, o resultado terminou empatado.
Confira a escalação do Vasco Sub-15 contra o Madureira
Phillipe Gabriel, Kauã Kelvin (João Victor), Wanyson, Thiago Queiroz (Gustavo Guimarães) e Williver; Noronha, Matheus Ferreira e Riquelme Avellar (Paulo Roberto); Lucas Oliveira (Moroni), Kevin Taylon (Daniel) e Louback (David Vitalino) – Técnico: Douglas Coelho

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