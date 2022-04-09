Tudo igual! Vasco e Vila Nova ficam no empate em São Januário na estreia da Série B do Brasileirão

Na estreia da Série B do Brasileirão, o Vasco apenas empatou com o Vila Nova por 1 a 1, em São Januário. O Cruz-Maltino não teve uma boa atuação diante de sua torcida, que lotou o estádio. Raniel abriu o placar ainda no primeiro tempo, enquanto os goianos empataram logo em seguida com Arthur Rezende, de cabeça. O próximo compromisso do Vasco na Série B será contra o CRB, no sábado, dia 16, às 19h, no Estádio Rei Pelé. O Vila Nova, por sua vez, jogará em casa diante do Novorizontino, na terça-feira, às 19h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, conhecido como OBA.

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ELE NÃO PERDOAO jogo começou bastante disputado na Colina, com muita intensidade física e disputas no meio de campo. Com uma marcação apertada, o Vasco utilizou a bola aérea para chegar com perigo e abrir o placar logo aos 8. Nene cobrou escanteio fechado na primeira trave, a bola desviou em Arthur Rezende e foi em direção ao gol. Georgemy deu rebote e Raniel não perdoou.

EMPATE RELÂMPAGO ​O Vila Nova tentou jogar nos erros dos cariocas e também soube aproveitar a bola aérea. Matheuzinho cobrou escanteio, na medida, na pequena área e Arthur Rezende se antecipou para cabecear no canto esquerdo de Thiago Rodrigues e empatar a partida dois minutos depois do gol vascaíno.

NA TRAVEDepois de empatar, a equipe goiana novamente aproveitou um erro cruz-maltino para levar perigo. Zé Gabriel perdeu a bola na intermediária e Pablo arriscou de longe, obrigando o arqueiro vascaíno a espalmar para escanteio. Logo em seguida, Nene cobrou mais um escanteio perigoso para Raniel, que desviou de cabeça e a bola tocou na trave.

OLHO NO VARNa melhor jogada do Vasco no primeiro tempo, Nene avançou em profundidade e cruzou para Bruno Nazário, que dividiu com William Formiga, e a bola sobrou para Edimar estufar a rede. Após consulta ao VAR, Leandro Vuaden assinalou falta no lance e anulou o gol.

Os visitantes apostaram nas jogadas em velocidade e nos contra-ataques. Arthur Azevedo tocou para Pablo Dyego que finalizou, mas Thiago Rodrigues defendeu em dois tempos. No fim dos primeiros quarenta e cinco minutos, Weverton avançou e achou Yuri Lara na área. O volante finalizou para grande defesa de Georgemy.

POUCA CONSTRUÇÃONa etapa final, o Vasco, mesmo com as mudanças feitas pelo técnico Zé Ricardo, não conseguia ser efetivo e construir jogadas de perigo. Em uma boa chance, Gabriel Pec avançou pela ponta esquerda e chutou para o goleiro espalmar. O Vila Nova revidou com Alex Silva, mas o arqueiro cruz-maltino afastou o perigo para o escanteio.

No fim, os donos da casa tentaram sair com a vitória e a melhor chance saiu dos pés do atacante Figueiredo. Ele, que entrou no segundo tempo, finalizou no canto para boa defesa de Georgemy. No fim, Zé Gabriel teve uma chance clara, mas finalizou mal, e o jogo terminou em igualdade no placar na Colina Histórica para revolta da torcida vascaína.

FICHA TÉCNICAVasco 1x1 Vila Nova

Data e horário: 08/04/2022, 19hLocal: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)Cartõs Amarelos: Zé Gabriel e Yuri Lara (VAS) / Alex Silva e Matheuzinho (VIL)Cartões Vermelhos: -

Gols: Raniel (8'/1T) (1-0) / Arthur Rezende (11'/1T) (1-1)

VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues; Weverton (Juninho 11'/2T), Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara (Lucas Oliveira 29'/2T), Zé Gabriel, Bruno Nazário (Vitinho 11'/2T), Nene (Getúlio 24'/2T); Gabriel Pec e Raniel (Figueiredo 24'/2T).

VILA NOVA (Técnico: Higo Magalhães)Georgemy; Alex Silva, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Rafinha, Pablo Roberto (Wagner 16'/2T) e Arthur Rezende; Matheuzinho (Jean Silva 16'/2T), Pablo Dyego (João Lucas 41'/2T) e Rubens (Pedro Bambu 34'/2T).