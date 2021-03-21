Tudo igual: Vasco e Botafogo empatam em São Januário

Tudo igual em São Januário. O Botafogo saiu na frente, o Vasco empatou no fim do jogo e o placar terminou empatado em 1 a 1. O Glorioso tomou o primeiro gol nesta temporada e o Cruz-Maltino ainda não venceu na temporada.Douglas Borges trabalhaCom menos de dois minutos, Tiago Reis chutou e Douglas Borges mandou para escanteio. A partida seguiu sem que houvesse tradução da troca de passes em chances reais. Aos 28 minutos, sim, Marquinhos Gabriel cobrou escanteio, Tiago Reis desviou e Ricardo Graça testou sozinho. Douglas Borges precisou fazer grande defesa.
Placar abertoO placar foi aberto aos 34 minutos, quando o Botafogo trocou passes na intermediária e, quando a bola chegou na esquerda, Matheus Frizzo tentou cruzar. Zeca tentou cortar, mas a bola tomou o destino do gol e Lucão nada pôde fazer: Botafogo 1 a 0. Seis minutos depois, Gabriel Pec chutou de fora da área e o goleiro botafoguense novamente precisou trabalhar.
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Cadê o Vasco?A primeira chance da segunda etapa foi criada pelo Glorioso. Rickson chutou de fora da área e Lucão espalmou. E antes dos dez minutos houve outras duas chances do time visitante, mas sem a direção do gol.
Jogo melhoraE à medida que o tempo ia passando, mais chances foram surgindo. MT emendou um chute forte no travessão, aos 18 minutos. Quase saiu o gol de empate, mas o Botafogo estava esperto no contra-ataque. Matheus Babi teve duas chances: uma de cabeça e uma com o pé direito. Ambas passaram perto, mas foram para fora. No meio disso tudo, Lucão fez uma defesa de gente grande, tirando a bola do ângulo superior direito.
Empate no fimMas quem conseguiu fazer gol foi o Vasco. Aos 41 minutos, Marquinhos Gabriel cobrou escanteio, Léo Matos disputou na primeira trave e a bola ficou para Carlinhos, sozinho, escorar para o gol.
FICHA TÉCNICAVASCO 1 X 1 BOTAFOGO
Estádio: São Januário, em São Paulo (RJ)Data e hora: 21 de março de 2021, às 18hÁrbitro: Wagner do Nascimento MagalhãesAssistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Andréa Isaura Maffar Marcelino de SáCartões amarelos: Zeca, Gabriel Pec e Marcelo Cabo (VAS); Marcelo Benevenuto e Paulo Victor (BOT)Cartões vermelhos: Não houve.
GOLS: Zeca contra, aos 34'/1ºT (0-1) e Carlinhos, aos 41'/2ºT (1-1)
VASCO: Fernando Miguel, Zeca, Ernando (Miranda, 25'/2ºT), Ricardo Graça e MT (Vinícius, 39'/2ºT); Andrey (Carlinhos, 25'/2ºT) e Bruno Gomes; Gabriel Pec, Marquinhos Gabriel e Talles Magno (Léo Matos, Intervalo); Tiago Reis (Laranjeira, Intervalo) - Técnico: Marcelo Cabo.
BOTAFOGO: Douglas Borges, Jonathan, Marcelo Benevenuto, Kanu e Paulo Victor (Felipe Ferreira, 34'/2ºT); Zé Welison (Gilvan, 29'/2ºT), Rickson (Ênio, 17'/2ºT) e Matheus Frizzo (Kayque, 17'/2ºT); Warley, Matheus Babi (Rafael Navarro, 29'/2ºT) e Marcinho - Técnico: Marcelo Chamusca.