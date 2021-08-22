Tudo azul! Botafogo vence o Vila Nova e se aproxima do G4 da Série B

Na estreia do uniforme do Botafogo em homenagem ao Rio de Janeiro, uma vitória com a cara da Cidade Maravilhosa: com muito sol e alegria. Na manhã deste domingo, o Alvinegro superou o Vila Nova por 3 a 1, em jogo válido pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão. Chay, Rafael Navarro e Diego Gonçalves fizeram para o Glorioso e Clayson diminuiu para os goianos.
Com o resultado, o Botafogo já enxerga o G4 do Campeonato Brasileiro de perto. O Glorioso chegou aos 32 pontos e subiu para a 5ª posição, apenas um atrás do Avaí, primeiro time na zona da próxima Série A. O Vila Nova segue com 19 pontos e é o primeiro time na zona de rebaixamento, em 17º.
O Botafogo volta aos gramados na próxima sexta-feira, em uma partida direta na luta pelo G4 contra o Coritiba, às 21h30, no Couto Pereira. O Vila Nova já tem um compromisso na próxima quarta-feira, dia 25: mede forças com o Avaí no Estádio OBA.
EU VI O CHAY!Não demorou muito para o Botafogo construir uma vantagem: logo aos três minutos, Pedro Castro chegou à linha de fundo sem marcação após boa troca de passes e cruzou na medida para Chay. O camisa 14 cabeceou, a bola na trave e voltou no goleiro Georgemy antes de balançar as redes. O árbitro assinalou gol para o meia do Alvinegro.
DOMÍNIO ABSOLUTO!Se o Vila Nova pretendia ir para cima e buscar o empate com a desvantagem precoce, todos os planos foram por água abaixo. O Botafogo criou domínios no meio-campo e chegava ao campo de ataque com alguma facilidade.
O Alvinegro dobrou a vantagem quando Carli, após lançamento, encontrou Hugo, o lateral ganhou da marcação na velocidade e cruzou para Rafael Navarro se adiantar à defesa e, de carrinho, marcar o gol.
VIROU GOLEADACom três substituições durante o intervalo, o Vila Nova voltou para o segundo tempo melhor e pressionando o Botafogo em busca de um gol. No pior momento do Alvinegro na partida, contudo, o time conseguiu uma vantagem tranquila diante da individualidade.
Em uma jogada de linha de fundo, Diego Gonçalves deixou Rafael Donato para trás e foi derrubado dentro da área. Na cobrança, o próprio camisa 11 bateu e fez 3 a 0 para o Botafogo.
HÁ ESPERANÇA?O Vila Nova não desistiu. Mesmo com uma desvantagem considerável no placar, o time continuou em cima. Minutos depois do gol do Botafogo, os visitantes chegaram e diminuíram o placar. Em jogada pelo lado esquerdo, um cruzamento desviou na defesa do Botafogo, "matou" Diego Loureiro e sobrou na boa para Clayson apenas completar para o fundo das redes.
Já nos acréscimos, o time goiano intensificou ainda mais a pressão. Após cobrança de escanteio, Rafael Donato subiu mais que a defesa e, de cabeça, fez o segundo gol do Vila, colocando pressão no Alvinegro. O Vila ensaiou uma pressão e chegou a colocar uma bola na trave, em chute de fora de Dudu de fora da área.FICHA TÉCNICABotafogo x Vila Nova
Data/Hora: 22/08/21, às 11hLocal: Estádio Nilton SantosÁrbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brigida Cirilo Ferreira (AL)VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)Gramado: RegularCartões amarelos: Kanu e Rafael Moura (BOT)Cartões vermelhos: -
Gols: Chay (1-0, 3'/1ºT); Rafael Navarro (2-0, 21'/1ºT); Diego Gonçalves (3-0, 12'/2ºT); Clayton (3-1, 20'/2ºT); Rafael Donato (3-2, 46'/2ºT)
BOTAFOGO: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Carli (Gilvan 42'/2ºT), Hugo (Jonathan Silva 25'/2ºT); Pedro Castro, Barreto; Marco Antônio, Chay (Matheus Frizzo 25'/2ºT), Diego Gonçalves (Warley 17'/2ºT); Rafael Navarro (Rafael Moura 17'/2ºT). Técnico: Luís Fernando Flores.
VILA NOVA: Georgemy; Lucas Mazetti, Renato, Xandão (Kelvin/Intervalo), Rafael Donato, Bruno Collaço; Dudu, Moacir (Pedro Bambu 35'/2ºT), Renan Mota (Arthur Rezende/Intervalo); Alesson (Cardoso 35'/2ºT), Alan Grafite (Clayton/Intervalo). Técnico: Hemerson Maria.