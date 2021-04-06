Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tuchel relembra demissão do PSG: 'A conversa não durou dois minutos'

Atual técnico do Chelsea foi despedido por Leonardo, diretor esportivo da equipe francesa, após vencer o Strasbourg por 4 a 0 pelo Campeonato Francês...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 10:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 10:13
Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG
Thomas Tuchel, atual técnico do Chelsea, relembrou sua demissão do Paris Saint-Germain em entrevista à "Sky". O alemão admitiu que sentia que poderia deixar o cargo, mas que não esperava que fosse após uma vitória por 4 a 0 sobre o Strasbourg pelo Campeonato Francês.- Foi surpreendente. Me lembro que dia 22 de dezembro sentia que ia acontecer. Sentia que podiam me despedir, mas não acreditava. Ganhamos de 4 a 0 do Strasbourg. Depois, eu e Leonardo tivemos uma conversa que não durou mais do que dois minutos, pois não havia muito mais para me falar.
> Veja a tabela da Champions League
O comandante alemão afirmou que teve um Natal ruim, mas que o grande presente foi ter sido contratado pelo Chelsea em janeiro. Nesta quarta-feira, os Blues entram em campo pela Champions League contra o Porto, enquanto o PSG enfrenta o Bayern.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados