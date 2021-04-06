Tuchel relembra demissão do PSG: 'A conversa não durou dois minutos'

Thomas Tuchel, atual técnico do Chelsea, relembrou sua demissão do Paris Saint-Germain em entrevista à "Sky". O alemão admitiu que sentia que poderia deixar o cargo, mas que não esperava que fosse após uma vitória por 4 a 0 sobre o Strasbourg pelo Campeonato Francês.- Foi surpreendente. Me lembro que dia 22 de dezembro sentia que ia acontecer. Sentia que podiam me despedir, mas não acreditava. Ganhamos de 4 a 0 do Strasbourg. Depois, eu e Leonardo tivemos uma conversa que não durou mais do que dois minutos, pois não havia muito mais para me falar.