Tuchel mira contratações de Haaland e Upamecano no Chelsea

Em seus primeiros dias como novo treinador do Chelsea, o técnico Thomas Tuchel já tem ideias para o futuro da equipe. Segundo o “Bild”, o alemão mira a contratação do zagueiro Upamecano para a próxima temporada e deixou claro que tem o interesse na aquisição de Haaland, que também é especulado no Real Madrid.Upamecano é um dos defensores mais cobiçados do futebol mundial, tem contrato com o RB Leipzig até 2022 e rebaixou sua cláusula de rescisão contratual para facilitar sua saída na janela de verão. Além dos Blues, o francês também é alvo de Manchester United, Liverpool, Real Madrid e Bayern de Munique.
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O Chelsea considera que tanto a presença de Tuchel como a de Timo Werner, ex-companheiro do zagueiro, poderiam facilitar a chegada do defensor no Stamford Bridge. No entanto, a reta final da temporada irá indicar se a equipe londrina é o melhor local em termos esportivos para Upamecano seguir sua carreira.
Já Haaland é visto como uma peça que pode jogar ao lado de Werner, uma vez que é esperado um salto de qualidade do atacante alemão com a chegada do novo treinador. No entanto, a contratação do norueguês irá ficar para 2022 apesar do atleta encabeçar a lista de possíveis reforços organizada por olheiros do clube inglês.