Tuchel fala sobre lesão de Thiago Silva e projeta retorno do zagueiro

Crédito: NEIL HALL / POOL / AFP

Após a vitória do Chelsea sobre o Sheffield, no último domingo, o técnico Thomas Tuchel falou sobre a lesão de Thiago Silva, que se machucou na última semana. Para o alemão, no cenário mais otimista, o brasileiro ficará de fora ainda por mais de dez dias.

+ Veja a tabela da Premier League- Thiago está lutando todos os dias. Ele certamente estará de fora da Copa da Inglaterra. Vai levar vários dias, mas estabelecemos como meta o jogo contra Southampton, que talvez seja realista, mas ambicioso. Estamos fazendo todo o possível e sei que o Thiago fará todo o possível para estar pronto o mais rápido possível. Com uma lesão muscular você não pode correr riscos, então quando ela cicatriza não pode aceitar a dor como nas outras lesões - disse o treinador.

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Na próxima quinta-feira, o Chelsea encara o Barnsley, da segunda divisão, pela Copa da Inglaterra. Pelo Campeonato Inglês, o clube volta a campo na segunda-feira, contra o Newcastle, em casa. Tuchel não acredita que terá Thiago Silva nestas partidas.