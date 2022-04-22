Tuchel elogia Lewis Hamilton e Serena Williams em possível compra do Chelsea: ‘Pessoas fantásticas’

Lewis Hamilton e Serena Williams se juntaram para fazer uma oferta pela compra do Chelsea. Em coletiva nesta sexta-feira, o técnico do clube, Thomas Tuchel, não aprofundou no assunto, mas aprovou a possível negociação com os atletas.> Na véspera de clássico contra Manchester United, Martinelli brilha em treino do Arsenal; assista
- Não posso dizer nada além de que sou um fã dos dois. São duas fantásticas personalidades do esporte, dentro da quadra, na pista, e fora também, que assumem responsabilidade como pessoas, como seres humanos, e são pessoas incríveis no que fazem. Por isso eles têm o meu maior respeito, mas eu não tenho nenhuma informação sobre isso, que função eles teriam, então eu gostaria de não comentar - declarou o treinador.
O piloto da Fórmula 1 e a tenista se comprometeram em investir 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões) cada um pelo Chelsea. Até então, nenhuma negociação foi efetivada.
O Chelsea está à venda desde março após o russo Roman Abramovich, dono do clube, sofrer diversas sanções por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia.