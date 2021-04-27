Tuchel diz que Chelsea jogou bem no primeiro tempo e que equipe 'merecia vencer'

Crédito: JAVIER SORIANO / AFP

O empate em 1 a 1 do Chelsea com o Real Madrid não deixou o técnico Thomas Tuchel tão satisfeito. Após a partida, o comandante alemão elogiou a atuação dos Blues, mas ficou desapontado por sua equipe não ter conseguido segurar a vantagem atuando em solo espanhol.

+ Veja a tabela da Champions League- Começamos o jogo muito, muito bem, com muito agressividade, com muita qualidade. Merecemos ganhar o primeira tempo, pois tivemos muitas oportunidades, muitas meias chances em que perdemos a precisão, com a última bola, para ter mais oportunidades para marcar - disse Tuchel à "BT Sport" antes de completar:

- Infelizmente eles marcaram em uma bola parada e não havia mais nada para defendermos, não permitimos quaisquer oportunidades. Foi um resultado decepcionante ao intervalo e importante para nós ficarmos calmos e não perdermos a confiança. A velocidade e a intensidade diminuíram e deu para sentir que estávamos um pouco cansados no segundo tempo.

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Na etapa final, o treinador do Chelsea fez três alterações de uma vez e a justificativa foi o cansaço da equipe.