Tuchel discute decisão do Chelsea contra o Porto pela Champions: 'Estou aqui para ganhar jogos e títulos'

O Chelsea enfrentará o Porto às 16h (de Brasília) desta terça-feira em partida que decidirá qual das duas equipes se classificará para as semifinais da Champions League. O treinador dos Blues, Thomas Tuchel, discutiu o confronto nesta segunda.
- Assim que estiver na segunda mão das quartas de final da Liga dos Campeões, não encontrará nenhuma equipa que não tenha o objetivo de chegar à semifinal e, a partir daí, à final - disse Thomas Tuchel.
Tuchel também disse que a equipe do Chelsea não deve ficar presa à ilusão, e sim focar em vencer nesta terça-feira.
- Estou aqui para ganhar jogos e ganhar títulos. Exijo-me isso, mas não há jogo mais difícil do que o próximo e não há outro obstáculo a superar que o Porto amanhã. Não devemos nos perder em sonhos, esperanças ou discursos. Estamos aqui para focar na realidade de que temos uma dura batalha pela frente nas quartas de final - concluiu.
Chelsea e Porto se enfrentam nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Ramon Sanchez Pizjuan, em Sevilla.