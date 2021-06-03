Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tuchel busca quatro reforços e pode se desfazer de 11 atletas do Chelsea

Comandante alemão busca reforçar o elenco do atual campeão da Champions League para a próxima temporada visando conquistar também a Premier League...

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 12:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jun 2021 às 12:55
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
O técnico Thomas Tuchel conquistou recentemente o título de Champions League com o Chelsea, mas já pensa na próxima temporada. Segundo o "Daily Mail", o comandante alemão busca quatro reforços: um zagueiro, um lateral, um meio-campista e um centroavante.Um dos nomes mais especulados para o meio é o de Declan Rice, atleta do West Ham. No ataque, os Blues sonham com um grande nome, como Lukaku, Haaland ou Lewandowski, mas o belga garantiu permanência na Inter de Milão, enquanto os outros dois são alvos complicados.
> Veja a tabela da Eurocopa
Além disso, Thomas Tuchel pode se desfazer de 11 atletas que não estão nos seus planos. O Milan está próximo de fechar a contratação de Fikayo Tomori, que esteve emprestado ao clube na última temporada, mas também buscam Giroud para o ataque, uma vez que o francês está em fim de contrato.
Outros atletas que estão emprestados e não estiveram no plantel na última temporada não devem ter chances, como Zappacosta e Bakayoko. Os jovens Billy Gilmour e Conos Gallagher podem ser emprestados, enquanto Emerson Palmieri, Tammy Abraham, Ross Barkley, Pulisic e Loftus-Cheek possuem seus futuros indefinidos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A dificuldade de contratar mão de obra especializada é um dos principais entraves para o mercado imobiliário
Mercado imobiliário do ES foca em produtividade para vencer gargalo de mão de obra
Imagem de destaque
8 motivos para incluir o milho na alimentação
Caso chamou a atenção de moradores, na noite da última quinta-feira (23)
Motorista de app é sequestrado na Serra e suspeito morre após perseguição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados