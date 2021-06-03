Tuchel busca quatro reforços e pode se desfazer de 11 atletas do Chelsea

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

O técnico Thomas Tuchel conquistou recentemente o título de Champions League com o Chelsea, mas já pensa na próxima temporada. Segundo o "Daily Mail", o comandante alemão busca quatro reforços: um zagueiro, um lateral, um meio-campista e um centroavante.Um dos nomes mais especulados para o meio é o de Declan Rice, atleta do West Ham. No ataque, os Blues sonham com um grande nome, como Lukaku, Haaland ou Lewandowski, mas o belga garantiu permanência na Inter de Milão, enquanto os outros dois são alvos complicados.

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Além disso, Thomas Tuchel pode se desfazer de 11 atletas que não estão nos seus planos. O Milan está próximo de fechar a contratação de Fikayo Tomori, que esteve emprestado ao clube na última temporada, mas também buscam Giroud para o ataque, uma vez que o francês está em fim de contrato.