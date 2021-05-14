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TROPEIRÃOCAST-Rubens Menin: o novo 'dono' de Minas Gerais?

Este episódio especial fala sobre que tipo de impacto a compra da Rádio Itatiaia pode ter no esporte, na informação e até na política mineira. Confira!...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 17:53

LanceNet

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Publicado em 

14 mai 2021 às 17:53
Crédito: Menin se tornou uma figura notória para o torcedor do Galo, mas parece que ele quer mais-(Arte de Gilvan Marçal
Este episódio do TROPEIRÃOCAST traz uma reflexão do impacto no esporte e até na comunicação da compra feita por Rubens Menin, mecenas do Galo, e dono da MRV Engenharia, da Rádio Itatiaia, a maior de Minas Gerais. Outro assunto abordado é sobre o Cruzeiro. Em nova pré-temporada. Quais os rumos da Raposa? Elenco novo? Vai reformular ainda mais? Confira na análise mais saborosa do futebol mineiro. O #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242 #################### Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: http://instagram.com/tropeiraocast #Galo #Cruzeiro #AméricaMG #FutebolMineiro

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