TROPEIRÃOCAST pergunta: LGBTQ fobia e racismo podem tirar o seu direito de torcer pelo time de coração dentro e fora dos estádios? Ouça!

Crédito: O Tropeirãocast quer saber: o seu direito de torcer no estádio é maior do que o do outro? Ouça esse debate!-(Arte de Gilvan Marçal

E se alguém lhe dissesse que o seu direito de ir ao estádio de futebol estaria vetado porque os outros torcedores, do seu time, não aceitasse a sua presença? Injusto, no mínimo. Certo?

Por isso, o episódio especial do #Tropeirãocast desta semana, pede uma reflexão a todos em tempos de luta pela democracia e contra bandeiras fascistas e preconceituosas.

Mais uma #ProsaComTropeirão, agora com Yuri Senna, um dos fundadores do coletivo LGBTQI+ @MariasMinas.

Um dos melhores episódios do @TROPEIRÃOCAST nessa prosa sobre #LGBTFobia, + diversidade no futebol, jogadores que não se assumem gays e até de "Canarinhos Arco-Íris". Não sabe o que é? Vem...

Em tempos de radicalismo pelo mundo, que tal uma prosa sobre mais diversidade e respeito nos estádios de futebol. Se você beija sua namorada quando seu time faz um gol, ou é campeão, por que eu não posso beijar meu namorado?

Estamos prontos para respeitar o outro dentro de um estádio? É feio chamar o jogador de macaco, mas também não seria horrível chamar o árbitro de viado?

Prosa boa, assunto sensacional e que fica ainda melhor com um pratão de #TROPEIRÃOCAST.E MAIS:Em visita ao Cruzeiro, presidente da FMF 'bate o pé' e diz que Mineiro será concluído dentro de campoMesmo com atletas contaminados pela COVID-19, Galo, Raposa e Coelho mantém treinamentosEm cerimônia sem pompa, Sérgio Rodrigues assume o CruzeiroVinícius Popó, do Cruzeiro, testa positivo para a Covid-19 e é afastado dos treinos pelo clube mineiroLéo vê Cruzeiro em processo de renovação e está esperançoso com a nova direção do clube#TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54