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TROPEIRÃOCAST pergunta: LGBTQ fobia e racismo podem tirar o seu direito de torcer pelo time de coração dentro e fora dos estádios? Ouça!

Em nosso episódio especial, batemos papo com Yuri Senna, criador do coletivo "Marias de Minas", que luta pelo direito de estar no estádio sem que haja qualquer tipo de violência...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 23:09

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 23:09

Crédito: O Tropeirãocast quer saber: o seu direito de torcer no estádio é maior do que o do outro? Ouça esse debate!-(Arte de Gilvan Marçal
E se alguém lhe dissesse que o seu direito de ir ao estádio de futebol estaria vetado porque os outros torcedores, do seu time, não aceitasse a sua presença? Injusto, no mínimo. Certo?
Por isso, o episódio especial do #Tropeirãocast desta semana, pede uma reflexão a todos em tempos de luta pela democracia e contra bandeiras fascistas e preconceituosas.
Mais uma #ProsaComTropeirão, agora com Yuri Senna, um dos fundadores do coletivo LGBTQI+ @MariasMinas.
Um dos melhores episódios do @TROPEIRÃOCAST nessa prosa sobre #LGBTFobia, + diversidade no futebol, jogadores que não se assumem gays e até de "Canarinhos Arco-Íris". Não sabe o que é? Vem...
Em tempos de radicalismo pelo mundo, que tal uma prosa sobre mais diversidade e respeito nos estádios de futebol. Se você beija sua namorada quando seu time faz um gol, ou é campeão, por que eu não posso beijar meu namorado?
Estamos prontos para respeitar o outro dentro de um estádio? É feio chamar o jogador de macaco, mas também não seria horrível chamar o árbitro de viado?
Prosa boa, assunto sensacional e que fica ainda melhor com um pratão de #TROPEIRÃOCAST.E MAIS:Em visita ao Cruzeiro, presidente da FMF 'bate o pé' e diz que Mineiro será concluído dentro de campoMesmo com atletas contaminados pela COVID-19, Galo, Raposa e Coelho mantém treinamentosEm cerimônia sem pompa, Sérgio Rodrigues assume o CruzeiroVinícius Popó, do Cruzeiro, testa positivo para a Covid-19 e é afastado dos treinos pelo clube mineiroLéo vê Cruzeiro em processo de renovação e está esperançoso com a nova direção do clube#TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54
Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242E MAIS:Atlético-MG chega a acordo para ter o volante Léo Sena e anúncio da contratação está perto de acontecerCazares é diagnosticado com a Covid-19 e Galo o afasta dos treinamentosAtlético-MG contrata consultoria que trabalhou no Cruzeiro para 'passar a limpo' as contas do clubeGalo, com aval de Sampaoli, tenta estender permanência de NathanMatheusinho, do América-MG, é diagnosticado com a Covid-19 E MAIS:

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