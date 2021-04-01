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TROPEIRÃOCAST-O futebol não quer parar e os maus exemplos 'pipocam' Brasil afora

O assunto parece repetitivo, mas a pauta merece ser refeita com a volta o Mineiro e ações negativas de dirigentes de futebol com eventos e festas...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 16:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2021 às 16:10
Crédito: A Covid-19 segue fazendo estragos no Brasil e o futebol continua "míope" em relação ao problema-(Reprodução/FMF
Escute: https://bit.ly/3cHTAlS O futebol está de volta em #MinasGerais. Mas devia? O #Galo é só alegria em campo, mas as dívidas preocupam, ou não?No #AméricaMG sinal verde para mais um ano formidável. Já o #Cruzeiro, que gera dúvidas em campo, tem um presidente que não dá exemplo e, tudo indica, não está à altura do que o time representa. Falamos até de #Marvel e #KidBengala. Não necessariamente na mesma ordem. Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST. #CampeonatoMineiro - Ouça em 5m18s#GALO - Ouça em 22m#AMÉRICAMG - Ouça em 43m#CRUZEIRO - Ouça em 51m24 #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242 #################### Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: http://instagram.com/tropeiraocast

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