TROPEIRÃOCAST no ar - Cruzeiro Esporte Clube: sem coroa e sem rumo

Escute: http://bit.ly/3j6j2D1 O #TROPEIRÃOCAST fala do melancólico fim de temporada sem coroa, sem técnico e quase sem dignidade do #Cruzeiro. Do #AméricaMG que fez uma ótima Série B, conseguindo o acesso. E, já estava difícil para o #Galo, agora sem o #Keno, aí lascou. Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.
#AMÉRICAMG - Ouça em 7m35s#CRUZEIRO - Ouça em 18m35s#GALO - Ouça em 50m33s #Libertadores2020-2021 - Ouça em 1h16mFalamos da final da Libertadores,CONFIRA COMO ESTÁ A LUTA PELO TÍTULO DA SÉRIE A DO BRASILEIRO #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro.ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: http://instagram.com/tropeiraocast