Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

TROPEIRÃOCAST no ar - Cruzeiro Esporte Clube: sem coroa e sem rumo

A Raposa busca ainda achar seu norte após tantas derrotas dentro e fora de campo. O Galo, terá de lutar muito para sonhar com o título brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2021 às 21:47

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 21:47

Crédito: O Cruzeiro busca recuperar sua identidade para voltar a sonhar com a Série A em 2022-(Arte de Gilvan Marçal/Valinor Conteúdo
Escute: http://bit.ly/3j6j2D1 O #TROPEIRÃOCAST fala do melancólico fim de temporada sem coroa, sem técnico e quase sem dignidade do #Cruzeiro. Do #AméricaMG que fez uma ótima Série B, conseguindo o acesso. E, já estava difícil para o #Galo, agora sem o #Keno, aí lascou. Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.
#AMÉRICAMG - Ouça em 7m35s#CRUZEIRO - Ouça em 18m35s#GALO - Ouça em 50m33s #Libertadores2020-2021 - Ouça em 1h16mFalamos da final da Libertadores,CONFIRA COMO ESTÁ A LUTA PELO TÍTULO DA SÉRIE A DO BRASILEIRO #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro.ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: http://instagram.com/tropeiraocast

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados