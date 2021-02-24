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TROPEIRÃOCAST-Já vai Sampaoli? E quem assume o Galo?

A partida do treinador do Galo deixou que sensação no torcedor? Neste episódio, debatemos a sapida do argentino e seu legado, se houve algum para o alvinegro...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 21:04

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 21:04
Crédito: Sampaoli não ficou nem um ano no Atlético-MG. Comandou o time em 43 jogos-(Bruno Cantini/Atlético-MG
Escute: http://bit.ly/37FA9XZ O #Cruzeiro pode usar o #Mineiro para melhorar o time antes de pensar na Série B. O #AméricaMG troca a direção e pode perder o rumo e quem sabe até o #Lisca. E como será o #GALO sem #Sampaoli? Melhor ou pior? Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST. #CRUZEIRO - Ouça em 3m50s#AMÉRICAMG - Ouça em 19m22s#GALO - Ouça em 39m33s #MaisFutebol - Ouça em 1h18mFalamos da decisão sem graça de #Mengo vs #inter e a final da #CopadoBrasil
VEJA COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO DAS SÉRIES A E B DO BRASILEIRÃO #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242 #################### Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: @tropeiraocast

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