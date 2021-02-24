TROPEIRÃOCAST-Já vai Sampaoli? E quem assume o Galo?

Escute: http://bit.ly/37FA9XZ O #Cruzeiro pode usar o #Mineiro para melhorar o time antes de pensar na Série B. O #AméricaMG troca a direção e pode perder o rumo e quem sabe até o #Lisca. E como será o #GALO sem #Sampaoli? Melhor ou pior? Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST. #CRUZEIRO - Ouça em 3m50s#AMÉRICAMG - Ouça em 19m22s#GALO - Ouça em 39m33s #MaisFutebol - Ouça em 1h18mFalamos da decisão sem graça de #Mengo vs #inter e a final da #CopadoBrasil