Tropeirãocast 50 no ar! E, agora? Quem vai levar o Mineiro 2020

Escute: https://bit.ly/2Xe9BYy O #TROPEIRÃOCAST chega a 50 episódios debatendo a fase final do #CampeonatoMineiro com #Galo, #Coelhão, #Caldense e #Tombense. Já o #Cruzeiro vai lutar pelo #TrofeuImprensa, digo, #TrofeuInconfidência. #CRUZEIRO (4m44s) O time teve brio e venceu os dos jogos do mineiro, pena que faltaram dois gols. Mas o #Cabuloso merecia ir para as finais do #CampeonatoMineiro? #GALO (28m51s) Escorregou contra o #AméricaMG e goleou o #Patrocinense. Agora vamos ver se o time é mesmo bom a ponto de atropelar o #Coelhão. Será? #AMÉRICAMG (52m13s) Acho que o #Coelhão vai surpreender o #Galo e chegar nas finais. O que você acha? #VILLANOVAMG (1h03m)Caiu, mas mais que isso, precisa acordar logo, antes que morte chegue. #TOMBENSE E #CALDENSE (1h17m)Os dois grande vitoriosos até que no #CampeonatoMineiro. Quem chegará as finais? #FUTEBOLNOBRASIL(1h24m)Falamos da volta da #NBA, o mais novo vexame do #SãoPaulo (que mostra que a vida está voltando ao normal) e até do cachorro Thundercat do @aggoncalves Simbora nesse #TROPEIRÃOCAST #################### #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242#################### Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: @tropeiraocast