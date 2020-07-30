Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tropeirãocast 50 no ar! E, agora? Quem vai levar o Mineiro 2020

Neste episodio, temos as decisões do Campeonato Mineiro e como fica o Cruzeiro, que terá de jogar o torneio de consolação, o Troféu Imprensa, não, Troféu Inconfidência...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 20:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2020 às 20:49
Crédito: Tombense, América-MG, Atlético-MG ou Caldense? Quem leva a taça deste ano?-(Arte de Gilvan Marcal/Foto Bruno Cantini/Atlético-MG
Escute: https://bit.ly/2Xe9BYy O #TROPEIRÃOCAST chega a 50 episódios debatendo a fase final do #CampeonatoMineiro com #Galo, #Coelhão, #Caldense e #Tombense. Já o #Cruzeiro vai lutar pelo #TrofeuImprensa, digo, #TrofeuInconfidência. #CRUZEIRO (4m44s) O time teve brio e venceu os dos jogos do mineiro, pena que faltaram dois gols. Mas o #Cabuloso merecia ir para as finais do #CampeonatoMineiro? #GALO (28m51s) Escorregou contra o #AméricaMG e goleou o #Patrocinense. Agora vamos ver se o time é mesmo bom a ponto de atropelar o #Coelhão. Será? #AMÉRICAMG (52m13s) Acho que o #Coelhão vai surpreender o #Galo e chegar nas finais. O que você acha? #VILLANOVAMG (1h03m)Caiu, mas mais que isso, precisa acordar logo, antes que morte chegue. #TOMBENSE E #CALDENSE (1h17m)Os dois grande vitoriosos até que no #CampeonatoMineiro. Quem chegará as finais? #FUTEBOLNOBRASIL(1h24m)Falamos da volta da #NBA, o mais novo vexame do #SãoPaulo (que mostra que a vida está voltando ao normal) e até do cachorro Thundercat do @aggoncalves Simbora nesse #TROPEIRÃOCAST #################### #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242#################### Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: @tropeiraocast

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados