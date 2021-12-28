TROPEIRÃOCAST- Rivais 'órfãos'. Sem Cuca, Sem Luxa

O Tropeirão Cast migrou para o Youtube. Agora, temos a transmissão ao vivo do programa para atender a plataforma. Mas, fiquem tranquilos que o podcast seguirá firme nas principais plataformas de aúdio para você ouvir em qualquer lugar. E, para começar nossa nova fase, o Tropeirão fez uma breve análise das duas principais notícias do futebol mineiro, e talvez, do brasileiro, com as saídas de Cuca do Atlético-MG, e de Luxemburgo, da Raposa, em um sinal claro que o novo dono, Ronaldo Fenômeno, não está para brincadeiras.