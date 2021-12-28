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TROPEIRÃOCAST- Rivais 'órfãos'. Sem Cuca, Sem Luxa

Galo e Raposa ficaram sem técnicos, em movimentos bruscos que podem mudar o planejamento de ambos para 2022. Veja no vídeo nossa análise...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 20:27

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 20:27

O Tropeirão Cast migrou para o Youtube. Agora, temos a transmissão ao vivo do programa para atender a plataforma. Mas, fiquem tranquilos que o podcast seguirá firme nas principais plataformas de aúdio para você ouvir em qualquer lugar. E, para começar nossa nova fase, o Tropeirão fez uma breve análise das duas principais notícias do futebol mineiro, e talvez, do brasileiro, com as saídas de Cuca do Atlético-MG, e de Luxemburgo, da Raposa, em um sinal claro que o novo dono, Ronaldo Fenômeno, não está para brincadeiras.
Assine nosso canal:
https://www.youtube.com/channel/UCRcaI1auhO1dDjSwU5kZIlQ. Nos sigam nas redes sociais e ouçam também nos principais tocadores de podcast.
Crédito: OsdoismaioresrivaisdeMinasficaramsemtreinadores.Eagora?Vaiafetaroplanejamento?-(Divulgações/Atlético-MG/Cruzeiro

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