TROPEIRÃOCAST- O papel higiênico azul, 'Savaliso' e o Coelho cabaleante

Escute: https://bit.ly/3xsY1ZE #Cruzeiro tem novo patrocínio para tentar limpar os desastres até aqui da temporada 2021. #Galo bicando o freguês #Mengo. #AméricaMG segue oscilando e trilhando para o Z4. Ainda tem #CopaAmérica, #Eurocopa e #Olimpíadas Escute em: #Galo - 2m27s#AméricaMG - 13m#Cruzeiro - 19m41s#FutebolnoMundo - 41mVenha conosco no #TROPEIRÃOCAST.São apenas 1h02min ######################### #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242 ####################Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: @tropeiraocast #Galo #Cruzeiro #AméricaMG #FutebolMineiro