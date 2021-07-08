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futebol

TROPEIRÃOCAST- O papel higiênico azul, 'Savaliso' e o Coelho cabaleante

Esse episódio do seu podcast de futebol mineiro tem análise de tudo que rolou com os times e ainda umas pitadas de bom humor. Ouça!...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 19:43

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 19:43

Crédito: O novo patrocínio da Raposa gerou brincadeiras na internet, mas é mais uma fonte de receitas para o clube-(Reprodução
Escute: https://bit.ly/3xsY1ZE #Cruzeiro tem novo patrocínio para tentar limpar os desastres até aqui da temporada 2021. #Galo bicando o freguês #Mengo. #AméricaMG segue oscilando e trilhando para o Z4. Ainda tem #CopaAmérica, #Eurocopa e #Olimpíadas Escute em: #Galo - 2m27s#AméricaMG - 13m#Cruzeiro - 19m41s#FutebolnoMundo - 41mVenha conosco no #TROPEIRÃOCAST.São apenas 1h02min ######################### #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242 ####################Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: @tropeiraocast #Galo #Cruzeiro #AméricaMG #FutebolMineiro

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