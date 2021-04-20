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TROPEIRÃOCAST- O Galo vai longe na Libertadores? E a Raposa? Tomando até gol de Saci!

Neste epísódio discutimos as chances do alvinegro na competição continental e os rumos do Cruzeiro e do América-MG. Também tem um pitaco na "super liga" da Europa...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 15:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2021 às 15:46
Crédito: O alvinegro está sob pressão na temporada e já tem de encarar os desafios da Libertadores-(Arte de Gilvan Marçal/Sob divulgação Conmebol
Escute: https://bit.ly/2QF88tG
O #Cruzeiro gastou toda sua bola semana passada e agora até gol de #Saci anda tomando. O #Galo não convence e a temporada vai começar de verdade com a #Libertadores2021. Será que dá?
O #AméricaMG anda devagar e o #Coimbra cai. Debatemos até a famigerada #SuperLigaEuropeia
Escute em#GALO - 4m44s#AméricaMG e #AvanteCoimbra - 21m#Cruzeiro - 33m55s#EsporteNoMundo - 43m25s
Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.São apenas 58 minutos #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro.
ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54
Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242
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Mande-nos perguntas pelo:
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#Galo #Cruzeiro #AméricaMG #FutebolMineiro

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