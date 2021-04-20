TROPEIRÃOCAST- O Galo vai longe na Libertadores? E a Raposa? Tomando até gol de Saci!

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O #Cruzeiro gastou toda sua bola semana passada e agora até gol de #Saci anda tomando. O #Galo não convence e a temporada vai começar de verdade com a #Libertadores2021. Será que dá?
O #AméricaMG anda devagar e o #Coimbra cai. Debatemos até a famigerada #SuperLigaEuropeia
Escute em#GALO - 4m44s#AméricaMG e #AvanteCoimbra - 21m#Cruzeiro - 33m55s#EsporteNoMundo - 43m25s
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