TROPEIRÃOCAST- O Cruzeiro está encontrando o caminho para voltar à Série A do Brasileiro ?

Escute: https://bit.ly/2JewFCg O #TROPEIRÃOCAST fala da semana de superação do #Galo, que vai ter 11 dias de descanso antes de encarar o Inter. O #Cruzeiro tropeça aqui e acolá, mas vence a boa Chapecoense. Já o #AméricaMG segue firme rumo para a #SérieA, faltando agora 19 pontos para o acesso. #GALO (Escute a partir 6m26s) #CRUZEIRO (Escute a partir 20m33s) #AMÉRICAMG (Escute a partir 39m53S) Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST. #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242#################### Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: @TropeiraoCast