Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • TROPEIRÃOCAST- O Cruzeiro está encontrando o caminho para voltar à Série A do Brasileiro ?
futebol

TROPEIRÃOCAST- O Cruzeiro está encontrando o caminho para voltar à Série A do Brasileiro ?

Demos uma avaliada no que a Raposa vem fazendo com Felipão e , se o torcedor poderá sonhar com o retorno à elite ou se seguirá na Série B em 2021...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2020 às 21:58

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 21:58

Crédito: O "mapa da mina" cruzeirense ainda está sendo descoberto. Será que dá tempo?-(Arte de Gilvan Marçal/Valinor Conteúdo
Escute: https://bit.ly/2JewFCg O #TROPEIRÃOCAST fala da semana de superação do #Galo, que vai ter 11 dias de descanso antes de encarar o Inter. O #Cruzeiro tropeça aqui e acolá, mas vence a boa Chapecoense. Já o #AméricaMG segue firme rumo para a #SérieA, faltando agora 19 pontos para o acesso. #GALO (Escute a partir 6m26s) #CRUZEIRO (Escute a partir 20m33s) #AMÉRICAMG (Escute a partir 39m53S) Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST. #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242#################### Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: @TropeiraoCast

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados