TROPEIRÃOCAST- Hulk vai 'esmagar' como camisa 9 do Galo ?

Escute: https://bit.ly/3nxkyR2 O #Galo vence na #Libertadores2021 e tudo indica que podemos ter o #Hulk de centroavante. O #Cruzeiro se prepara para as semifinais, mas pode ficar sem Léo. Apostamos em quem vai se dar bem nas semi-finais do #Mineiro. E o fiasco da #SuperligaEuropeia Escute em#SemiFinaisMineiro - 3m#GALO - 10m45s#Cruzeiro - 38m47s#EsporteNoMundo - 55m46s Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.São apenas 1h13 minutos #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242 #################### Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: http://instagram.com/tropeiraocast #Galo #Cruzeiro #AméricaMG #FutebolMineiro