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TROPEIRÃOCAST- Greve Celeste! A Raposa vai se salvar?

O movimento de paralisação dos jogadores pelos constantes atrasos salariais na Raposa virou o assunto da semana no futebol mineiro. Ouça a análise mais saborosa de Minas!...

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 17:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2021 às 17:42
Crédito: A Raposa está em greve por salários atrasados em todos os setores do clube-(Montagem de Gilvan Marçal sobre charge de Henfil
Escute: https://bit.ly/3lJLDBe O #Galo vai bem obrigado, mas do outro lado da lagoa, a coisa está Azul #Cruzeiro. Ou seja, está horrível. Com as chances de voltar a elite extintas, ainda há uma Greve Celeste. #QueFase Aposte com a KTO - https://bit.ly/ValinorKTOCom a KTO você tem apostas esportivas e cassinos on-line. Simples, rápido e seguro. Você tem cashbacks no cassino e outros benefícios. Um amplo leque de opções de esportes para apostar: NFL, NBA, MMA e até e-sports. Acesse e faça sua aposta na KTO. Siga o #lancedasortekto e todos os conteúdos produzidos. Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.São apenas 58 minutos ######################### O #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54Spotify: https://spoti.fi/2SWtzoj Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242 ####################Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: @TropeiraoCast #Galo #Cruzeiro #AméricaMG #FutebolMineiro

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