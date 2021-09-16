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TROPEIRÃOCAST- Galo e Flamengo vão monopolizar a briga por títulos no Brasil em 2021?

Discutimos as possibilidades das duas equipes lutarem palmo a palmo pelos principais torneios do ano e ainda o time mineiro se "vingar" do Rubro Negro. Ouçam!...
LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 17:35

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 17:35

Crédito: O ano de 2021 pode colocar frente a frente os dois melhores times do país em várias decisões-(Arte de Gilvan Marçal sobre fotos de Atlético e Flamengo
Escute: https://bit.ly/3AihjlX Galo está nas semifinais da #CopadoBrasil, da #Libertadores e está na liderança do #Brasileirão. Tudo indica que teremos três decisões de #Galo e #Flamengo.Em qual deles você aposta? Aposte com a KTO - https://bit.ly/ValinorKTOCom a KTO você tem apostas esportivas e cassinos on-line. Simples, rápido e seguro. Você ainda tem cashbacks no cassino e benefícios como apostas grátis. O melhor: um amplo leque de opções de esportes para apostar: NFL, NBA, MMA e até e-sports. Acesse e faça um KTO. Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.São apenas 39 minutos#TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54Spotify: https://spoti.fi/2SWtzoj Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242 ####################Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: @TropeiraoCast #Galo #Cruzeiro #AméricaMG #FutebolMineiro

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