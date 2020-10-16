TROPEIRÃOCAST -Esperança azul! #SOMOSTODOSSCOLARI

O #TROPEIRÃOCAST debate a dificuldade do #Cruzeiro em arrumar um técnico e, com esforço e dinheiro, conseguiram a volta de Felipão. O #Galo empata e os adversário começam a se aproximar. Teremos emoção. O #AméricaMG segue tranquilo com seu #LiscaDoido, que de doido, não tem nada. #GALO (Escute a partir 5m20) #AMÉRICAMG (Escute a partir 30m) #CRUZEIRO (Escute a partir 40m30s) #ESPORTENOMUNDO (Escute a partir 1h25m) Falamos da presepada do jogo da seleção que quase não teve transmissão na TV. Da advertência do STJD no caso da jogadora de vôlei de praia Carol Solberg. E da campeão da NBA, #LAKERS. Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.