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futebol

TROPEIRÃOCAST -Esperança azul! #SOMOSTODOSSCOLARI

A chegada de Felipão é uma luz no fim do túnel do Cruzeiro, que briga para não cair na à Série C do Brasileiro...

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 18:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 out 2020 às 18:46
Crédito: Scolari é uma ponta de esperança da Raposa para reagir no Brasileiro da Série B-(Divulgação/Cruzeiro
O #TROPEIRÃOCAST debate a dificuldade do #Cruzeiro em arrumar um técnico e, com esforço e dinheiro, conseguiram a volta de Felipão. O #Galo empata e os adversário começam a se aproximar. Teremos emoção. O #AméricaMG segue tranquilo com seu #LiscaDoido, que de doido, não tem nada. #GALO (Escute a partir 5m20) #AMÉRICAMG (Escute a partir 30m) #CRUZEIRO (Escute a partir 40m30s) #ESPORTENOMUNDO (Escute a partir 1h25m) Falamos da presepada do jogo da seleção que quase não teve transmissão na TV. Da advertência do STJD no caso da jogadora de vôlei de praia Carol Solberg. E da campeão da NBA, #LAKERS. Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.
Escute: https://bit.ly/3lYiuiD #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242

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