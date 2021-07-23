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TROPEIRÃOCAST - Tenha fé, que tudo vai dar certo!

O Tropeirão desta semana detalha a força que o Galo teve na classificação diante do Boca, inclusive fora de campo. Teve a Raposa, em mais um vexame. E o América? Ouça!...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 21:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2021 às 21:39
Crédito: Everson teve uma noite de glórias, mas teve momentos tensos diante do Boca-(Pedro Souza/Atlético-MG
Escute: https://bit.ly/3wYxTEW Ufa! Esse #Galo ainda mata o torcedor. O goleiro Éverson foi do pesadelo à glória, mas foi recompensado por sua fé. O #Cruzeiro precisa de fé, cruxifixo, alho e o que mais tiver para espantar o fantasma da série C. O #AméricaMG está precisando é benzer, perde em casa contra rival direto. Ainda tem as finais da #Tokio2021 e #NBA. Escute em: #Galo - 2m#AméricaMG - 28m#Cruzeiro - 33m#FutebolnoMundo - 55m Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.São apenas 1h05 minutos ######################### #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54Spotify: https://spoti.fi/2SWtzoj Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242 ####################Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: @TropeiraoCast #Galo #Cruzeiro #AméricaMG #FutebolMineiro

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