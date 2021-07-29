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TROPEIRÃOCAST - Precisamos falar sobre Hulk! É o melhor jogador do Brasil atualmente?

O atacante do Galo chegou com desconfianças de alguns setores do futebol brasileiro, mas se tornou principal jogador e ainda volta a ser citado para retornar à Seleção! Ouça!...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 20:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2021 às 20:32
Crédito: Hulk foi anunciado em uma sexta-feira, 29 de janeiro, e se tornou principal jogador do time mineiro em 2021-(Pedro Souza/Atlético-MG/Arte de Gilvan Marçal
Escute: https://bit.ly/3ycXVpb É o assunto dos bares de Belo Horizonte. Até o Casagrande e o Neto estão falando. Então venha, afinal, Precisamos falar sobre HULK! É o melhor jogador atuando no Brasil?Já merece a Seleção? Copa do Mundo?O que o HULK faz aos 35 anos o que os outros não fazem? Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.São apenas 30 minutos. O #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54Spotify: https://spoti.fi/2SWtzoj Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242 ####################Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: http://instagram.com/tropeiraocast #Galo #Cruzeiro #AméricaMG #FutebolMineiro

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