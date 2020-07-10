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futebol

TROPEIRÃOCAST - Outra 'Selegalo'? Vai ter campeonato? Vai jogar onde?

O seu podcast de futebol mineiro está animado. Tem discussão sobre o time alvinegro e seus reforços e da volta do Campeonato Mineiro. Ouça e tempere o seu dia!...
LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2020 às 14:29

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 14:29

Crédito: O Atlético de Sampaoli não quer repetir da famigereda "Selegalo" dos anos 1990-(Arte de Gilvan Marçal/Divulgação/Atlético-MG
Escute: https://bit.ly/3ehRhn4 O #TROPEIRÃOCAST discute se vai ou não ter Campeonato Mineiro. Mas como? Onde? O #FutebolMineiro vai voltar mesmo? #CRUZEIRO (5m15s) Falamos do calendário da série B, das contratações, da suspeita de fraudes associadas à vaquinha da #FIFA, e o lado midiático do novo presidente. #GALO (28m50s) Os reforços vão dar time ou pode ser outra #SELEGALO? Roger Guedes foi sonho? #Cazares #Vitor e #FabioSantos ficam? Falamos até do empresário super star, Rubens Menin. #AMÉRICAMG (57m) O #Coelhão vai pode virar clube empresa. #FUTEBOLNOBRASIL(1h10m)Falamos sobre o começo do #CampeonatoMineiro e todas as questões sem respostas até aqui. Vai jogar onde? E os times de interior, que precisam recontratar as pressas. Debatemos a pataquada do Flamengo enfrentando a Globo na transmissão dos jogos do #Carioca Simbora nesse #TROPEIRÃOCAST

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