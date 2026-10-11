No bordado, mulheres de Vitória encontram caminhos para recomeçar

Bordado e costura podem parecer coisas simples para alguns, mas para as mulheres do Morro do Quadro, do Cabral e áreas adjacências, em Vitória, têm significados valiosos. Isso porque, de ponto em ponto, aquelas que fazem parte do projeto Fio de Esperança transformam as próprias realidades e encontram, umas nas outras, apoio para enfrentar as dificuldades do dia a dia.





“Quando você fala Fio de Esperança, significa trazer a cultura das nossas mulheres, a história, a identidade… porque cada trabalho bordado é exclusivo da identidade de cada mulher”, explica Valquíria Matos, 51 anos, fundadora do Instituto do Quadro de Esperança, onde o projeto nasceu e se desenvolve.





A história do grupo começou em 2021, durante a pandemia de Covid-19, quando moradores da comunidade e voluntários se mobilizaram para enfrentar a insegurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade.





Naquele período, o objetivo era conseguir doar cestas básicas e oferecer cartões para alimentação para que, principalmente, mulheres que chefiavam os lares sozinhas pudessem fazer suas próprias compras.