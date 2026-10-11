Etapa Serra da Corrida Extrabom reúne histórias de superação e transformação de vida

A Etapa Serra da Corrida Extrabom reuniu cerca de 1.800 pessoas neste domingo (11). Entre atletas amadores e profissionais, histórias de superação marcaram a prova, com participantes que encontraram na corrida uma forma de transformar a própria vida, cuidar da saúde e conquistar novos objetivos.





Atleta PCD, Iza Mara encontrou na corrida uma oportunidade de superar desafios físicos e emocionais. Desde que começou a correr já perdeu quase 30 kg, e completou mais cinco quilômetros na etapa deste domingo.





“Na corrida a gente não tem ansiedade, não tem depressão, vence a obesidade, vence o sedentarismo. Eu sou incentivadora. Tinha 103 kg, hoje eu estou com 75 kg de muita satisfação, de muitas vitórias. Desde julho para cá e eu só venho me superando”, contou Iza.





A etapa também marcou uma conquista para Walter Guimarães, campeão dos 5 km. Em sua segunda participação na Corrida Extrabom, ele comemorou a evolução desde a estreia, em 2024, quando ainda estava começando na modalidade. De lá para cá, o corredor reduziu em quase seis minutos o tempo na distância.





“O esporte é fundamental para a transformação de vidas, para a mudança de hábitos. É um vício gostoso. Se tem algo que eu recomendo é a prática da atividade física, a corrida especificamente”, disse o atleta.





A transformação também é compartilhada por Bené e Jaqueline, casal que costuma participar junto de provas de rua. Jaqueline corre há quase três anos, enquanto o marido já soma uma década na modalidade.





“Eu consegui controlar a pressão, perder peso, melhorar meu problema na coluna... e o resto é força e chão para nós corrermos. Ano que vem faço 58 anos e, se Deus permitir, eu quero chegar aos 100 correndo”, disse Bené.