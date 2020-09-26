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TROPEIRÃOCAST - Galo é o número 1 do Brasil? Vai levantar o caneco?

Discutimos neste episódio o aproveitamento alvinegro no Brasileirão. Sérá que chega o bi? Na Raposa, tem outra decepção para o torcedor e o Coelho indo bem. Ouça!...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 19:38

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2020 às 19:38
Crédito: O Tropeirãocast quer saber se o Galo terá fôlego para levar o bicampeonato brasileiro. O que acham?-(Reprodução
Escute: https://bit.ly/344gDBE O #TROPEIRÃOCAST fala do #Galo, o número 1 do #Brasileirão2020 e da pataquada com #ThiagoNeves. O #AméricaMG passa na #CopadoBrasil e segue bem na #SérieB. E o #Cruzeiro segue sua saga de tropeços. #GALO (8m30s) - O time número 1 do #Brasileirão2020, apesar da pataquada com #ThiagoNeves. E o Ronaldinho visita as obras #PuleirãoDoGalo #AMÉRICAMG (45m) - O #Coelhão passa na #CopadoBrasil e ganha um bom dinheiro. Segue bem na #SérieB, no rastro do G4. #CRUZEIRO (1h) Mais um derrota na #SérieB e precisa agora de um aproveitamento de mais de 66% se quiser voltar para a #SérieA. Mas falta muita bola. #FUTEBOLNOMUNDO (1h38m)O #Flamengo e o #Fluminense têm vários casos de #COVID19 e questionamos como andam esses tais protocolos. Diante disso, ainda tem quem peça a volta dos torcedores aos estádios. E ainda, a tal Conmebol TV. Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST. ######################### #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242

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