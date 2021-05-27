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TROPEIRÃOCAST - Galo campeão em final “sem sal”, mas com um futuro promissor no Brasileiro e Libertadores

O alvinegro vai se ajustando na temporada e promete ser um dos candidatos aos títulos mais cobiçados da temporada 2021...
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Publicado em 

27 mai 2021 às 19:27

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 19:27

Crédito: O título mineiro não veio com brilho, mas não tira do alvinegro o favoritismo no ano-(Pedro Souza/Atlético-MG
Escute: https://bit.ly/3fpSf4k Falamos da final mais medíocre da história do Campeonato Mineiro. Faltaram gols e sobrou choradeira reclamando por pênaltis. #Galo voando na #Libertadores2021. #AméricaMG começa sua jornada na #SerieA. #Cruzeiro recomeçando a #Segundona. Falamos até de #Guardiola e #ChampionLeague2021 Escute em#FinalMineiro - 5m13s#Galo - 11m53s#AméricaMG - 35m23s#Cruzeiro - 42m15s#Champions2021 - 52m18s Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.São apenas 55 minutos O #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242 #################### Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: http://instagram.com/tropeiraocast #Galo #Cruzeiro #AméricaMG #FutebolMineiro

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