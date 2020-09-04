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futebol

TROPEIRÃOCAST - FIFA e Cruzeiro: relação de amor ou ódio?

A Raposa está envolvida em mais uma confusão na entidade máxima do futebol. Mas, tem coisa boa também. Galo jogando bem e o Coelho no G4 da Série B. Ouça!...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 20:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2020 às 20:37
Crédito: O Cruzeiro tem frequentado mais a FIFA do que os estádios em 2020. Será que o final vai ser feliz?-(Reprodução/FIFA
Escute: https://bit.ly/2EQUsqg
O #TROPEIRÃOCAST enaltece o #Galo campeão mineiro e que despacha o tricolorSP. Vibra com o #AméricaMG no G4 e sua bela nova camisa. Mas lamenta os tropeços do #Cruzeiro, à beira do Z4 e com um caso de amor e ódio com a #FIFA. Tem até #Neymar com #Covid e o #Messi descendo a porrada na direção do #Barcelona
#GALO (6m35s) Campeão em #Minas e voltando para o G4 do #Brasileirão
#AMÉRICAMG (24m32s) O #Coelhão de manto novo e vencendo os jogos na #SérieB.
#CRUZEIRO (34m12s) Só perde, empata e cai na classificação. Falta pouco para o Z4. E ainda tem mais um capítulo da Novela: #FIFA - Amor ou Ódio?
#FUTEBOLNOMUNDO (1h27m)#Neymar foi pra festa e tá com #Covid. Messi fica no #Barcelona, mas não sem antes espalhar porrada na direção.
Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST. #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242

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