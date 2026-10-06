AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tênis

Djokovic conta com desistência de De Minaur, vence ATP de Pequim

Este foi o seu sétimo título do torneio e o primeiro nesta temporada

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 12:09

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 out 2026 às 12:09
Djokovic vence o ATP de Pequim
Djokovic vence o ATP de Pequim Reuters/Folhapress

Novak Djokovic aumentou ainda mais a sua vasta galeria de taças na manhã desta terça-feira. O sérvio contou com a desistência do australiano Alex de Minaur por problemas físicos no início do segundo set e sacramentou a conquista do ATP 500 de Pequim. Este foi o seu sétimo título do torneio e o primeiro nesta temporada. Interminável, o tenista de 39 anos chegou ao seu 102º troféu na carreira e segue como um dos maiores vencedores da história da modalidade.

A partida teve um primeiro set bastante disputado com os dois competidores forçando bastante o saque e mostrando eficiência em seus serviços. A partida foi para o tie-break e o sérvio fez valer a sua experiência. Ele abriu vantagem e definiu o jogo em 7/6 (7/3).

Após a parcial, os dois jogadores pediram atendimento médico. No início do segundo set, De Minaur venceu o primeiro game, mas desistiu de continuar a partida, que terminou com 1h23 de confronto. Assim, de forma inesperada, Djokovic acabou ficando com o título do ATP 500 de Pequim.

"Tive um ano cheio de altos e baixos e esse título tem um sabor especial. Sempre muito especial vencer aqui. Sempre tive um tratamento carinhoso por parte dos torcedores. Agradeço ao meu time pela dedicação e também ao Alex De Minaur e sua equipe", afirmou o sérvio.

Com o triunfo, Djokovic ampliou sua sequência de vitórias no torneio para 34. Ao faturar um titulo pelo 21º ano seguido, o sérvio amplia seu recorde. Rafael Nadal é o segundo nesse quesito com 19 temporadas com troféus. Ele também se tornou o primeiro tenista a conquistar um título do circuito profissional após completar 39 anos desde o australiano Ken. Rosewall, aos 43, em Hong Kong, em 1977.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

esporte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A filial do Mandacaru foi aberta em junho de 2024 em Jardim da Penha
Restaurante famoso fecha em Vitória e reabre à noite em Vila Velha
Imagem BBC Brasil
Pesquisas do 2º turno: quando é a 1ª rodada e outras datas importantes da reta final da eleição 2026
Imagem de destaque
5 dicas para médicos gerirem melhor a carreira em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados