TROPEIRÃOCAST - Entre centavos do Cruzeiro e lives, a volta do Campeonato Mineiro 2020

Escute: https://bit.ly/3g0u6iz O #TROPEIRÃOCAST comenta as notícias da semana e traz uma boa reflexão sobre ação Centavos #Cruzeiro. Falamos da volta do #FutebolMineiro, e discutível nova camisa do #Galo. #CRUZEIRO (4m05s) Dos #Centavos pedidos no pires, passando por uma reflexão do marketing cruzeirense, os desafios de vencer e ainda tirar saldo de gols para se classificar no #CampeonatoMineiro. #GALO (47m48s) Da nova camisa, de gosto duvidosos, passando pelo desafio do segundo jogo de #Sampaoli. O timaço do #Galão tem obrigação de vencer o #AméricaMG. #AMÉRICAMG (1h21m) E o #Coelhão pode surpreender o #Galo? #FUTEBOLNOBRASIL(1h26m)O #Mineiro está voltando, no #Paulista só fiasco dos times grandes e a agenda de retorno na #NBA, #ChampionsLeague, #Libertadores e no #Brasileiro. Simbora nesse #TROPEIRÃOCAST #################### #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242