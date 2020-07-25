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TROPEIRÃOCAST - Entre centavos do Cruzeiro e lives, a volta do Campeonato Mineiro 2020

O episódio desta semana comenta a nova forma da Raposa de arrecadar dinheiro, da nova camisa do Galo e do clássico contra o líder Coelho. Ouça!...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 08:05

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 08:05

Crédito: (Arte de Gilvan Marçal/Valinor Conteúdo
Escute: https://bit.ly/3g0u6iz O #TROPEIRÃOCAST comenta as notícias da semana e traz uma boa reflexão sobre ação Centavos #Cruzeiro. Falamos da volta do #FutebolMineiro, e discutível nova camisa do #Galo. #CRUZEIRO (4m05s) Dos #Centavos pedidos no pires, passando por uma reflexão do marketing cruzeirense, os desafios de vencer e ainda tirar saldo de gols para se classificar no #CampeonatoMineiro. #GALO (47m48s) Da nova camisa, de gosto duvidosos, passando pelo desafio do segundo jogo de #Sampaoli. O timaço do #Galão tem obrigação de vencer o #AméricaMG. #AMÉRICAMG (1h21m) E o #Coelhão pode surpreender o #Galo? #FUTEBOLNOBRASIL(1h26m)O #Mineiro está voltando, no #Paulista só fiasco dos times grandes e a agenda de retorno na #NBA, #ChampionsLeague, #Libertadores e no #Brasileiro. Simbora nesse #TROPEIRÃOCAST #################### #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242

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