TROPEIRÃOCAST - Cruzeiro: briga com o supermercado, Mozart e muita confusão na Raposa

Escute: https://bit.ly/3iNrI2W #Cruzeiro de técnico novo, #Mozart, mas que não trouxe a suavidade da música clássica, mas gerou barulheira heavy metal entre Pedrinho BH e Sérgio Rodrigues #Galo cada dia melhor e mais forte. O #AméricaMG com a triste separação com o Lisca e a dura realidade da #SERIEA Falamos da chata #CopaAmérica e do golpe dos times na #CBF. Escute em: #Galo - 3m15s#AméricaMG - 14m07s#Cruzeiro - 28m38s#FutebolnoMundo - 50m30s Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.São apenas 1h06 minutos #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242 ####################Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: http://instagram.com/tropeiraocast #Galo #Cruzeiro #AméricaMG #FutebolMineiro