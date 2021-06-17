Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • TROPEIRÃOCAST - Cruzeiro: briga com o supermercado, Mozart e muita confusão na Raposa
futebol

TROPEIRÃOCAST - Cruzeiro: briga com o supermercado, Mozart e muita confusão na Raposa

Mais uma semana de contratempos para o time azul. No Galo, o céu é azul e limpo. E no Coelho, só preocupação...

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 18:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jun 2021 às 18:17
Crédito: Sérgio Santos Rodrigues está em atrito com o seu maior parceiro comercial e a Raposa sofre com isso-(Arte de Gilvan Marçal
Escute: https://bit.ly/3iNrI2W #Cruzeiro de técnico novo, #Mozart, mas que não trouxe a suavidade da música clássica, mas gerou barulheira heavy metal entre Pedrinho BH e Sérgio Rodrigues #Galo cada dia melhor e mais forte. O #AméricaMG com a triste separação com o Lisca e a dura realidade da #SERIEA Falamos da chata #CopaAmérica e do golpe dos times na #CBF. Escute em: #Galo - 3m15s#AméricaMG - 14m07s#Cruzeiro - 28m38s#FutebolnoMundo - 50m30s Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.São apenas 1h06 minutos #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242 ####################Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: http://instagram.com/tropeiraocast #Galo #Cruzeiro #AméricaMG #FutebolMineiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Macucos é a principal atração do Festival Agita no dia 19 de abril, no shopping Mestre Álvaro.
Festival às margens da lagoa Juparanã, em Linhares, terá shows de Macucos e Casaca
Imagem de destaque
Meningite: conheça os principais sinais da doença em crianças
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Guns N' Roses posta vídeo em Cariacica e agradece pela parceria do público capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados