TROPEIRÃOCAST - Assim não ‘Sobis’. Viu, Cruzeiro?!

Escute: https://bit.ly/3xahRYS #Cruzeiro e #AméricaMG precisam abrir o olho antes que seja tarde demais. O #Galo vai bem, obrigado. Falamos da imundice da #CBF e se vai ou #NÃOVAITERCOPAAMÉRICA. Escute em #Galo - 2m07s#AméricaMG - 8m43s#Cruzeiro - 16m7s#CBF - 30m32s Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.São apenas 49 minutos O TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242 ####################Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: http://instagram.com/tropeiraocast #Galo #Cruzeiro #AméricaMG #FutebolMineiro