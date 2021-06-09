Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

TROPEIRÃOCAST - Assim não ‘Sobis’. Viu, Cruzeiro?!

As duas derrotas da Raposa na Série B já preocupam o torcedor, que viu uma treta entre seu principal atacante com o técnico Felipe Conceição...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jun 2021 às 23:02

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 23:02

Crédito: Vai subir, Raposa? O torcedor azul está ansioso para que o time reaja na Série B-(Divulgação/Cruzeiro
Escute: https://bit.ly/3xahRYS #Cruzeiro e #AméricaMG precisam abrir o olho antes que seja tarde demais. O #Galo vai bem, obrigado. Falamos da imundice da #CBF e se vai ou #NÃOVAITERCOPAAMÉRICA. Escute em #Galo - 2m07s#AméricaMG - 8m43s#Cruzeiro - 16m7s#CBF - 30m32s Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.São apenas 49 minutos O TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242 ####################Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: http://instagram.com/tropeiraocast #Galo #Cruzeiro #AméricaMG #FutebolMineiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados