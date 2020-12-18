TROPEIERÃOCAST-Título do Galo e acesso da Raposa foram por 'água abaixo' nesta temporada?

O #TROPEIRÃOCAST debate os projetos de #Galo e #Cruzeiro e, em ambos os casos, talvez não dê frutos esse ano. Mas não se pode desistir. A derrota para o #SãoPaulo ao caminho cambaleante na #SérieB da Raposa, não devem tirar a motivação da dupla Rapo-Galo. A única certa é que todo vamos torcer pelo #AméricaMG na #CopadoBrasil.