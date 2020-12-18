Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • TROPEIERÃOCAST-Título do Galo e acesso da Raposa foram por 'água abaixo' nesta temporada?
futebol

TROPEIERÃOCAST-Título do Galo e acesso da Raposa foram por 'água abaixo' nesta temporada?

Trocamos umas ideias sobre os projetos da dupla Rapo-Galo neste ano de futebol e ainda tem o Coelho, quase na Série A e até sobre vacinação. Ouçam!...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 dez 2020 às 21:34

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 21:34

Crédito: A derrota para o São Paulo deixou o Galo mais longe do sonhado título brasileiro-(Pedro Souza/Agência Galo
Escute: http://bit.ly/3r6nhSH
O #TROPEIRÃOCAST debate os projetos de #Galo e #Cruzeiro e, em ambos os casos, talvez não dê frutos esse ano. Mas não se pode desistir. A derrota para o #SãoPaulo ao caminho cambaleante na #SérieB da Raposa, não devem tirar a motivação da dupla Rapo-Galo. A única certa é que todo vamos torcer pelo #AméricaMG na #CopadoBrasil.
Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST. #GALO - Ouça em 5m21s#CRUZEIRO - Ouça em 38m18s#AmericaMG - Ouça em 1h12m #FutebolnoMundo - Ouça em 1h21mFalamos sobre o chato prêmio #FIFA do melhor do mundo. E como a vacinação do COVID-19 vai afetar nossas vidas e o mundo do futebol.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242 #################### Mande sua mensagem: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: @TropeiraoCast
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Editais e Avisos - 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados