TROPEIERÃOCAST-Título do Galo e acesso da Raposa foram por 'água abaixo' nesta temporada?

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O #TROPEIRÃOCAST debate os projetos de #Galo e #Cruzeiro e, em ambos os casos, talvez não dê frutos esse ano. Mas não se pode desistir. A derrota para o #SãoPaulo ao caminho cambaleante na #SérieB da Raposa, não devem tirar a motivação da dupla Rapo-Galo. A única certa é que todo vamos torcer pelo #AméricaMG na #CopadoBrasil.
Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST. #GALO - Ouça em 5m21s#CRUZEIRO - Ouça em 38m18s#AmericaMG - Ouça em 1h12m #FutebolnoMundo - Ouça em 1h21mFalamos sobre o chato prêmio #FIFA do melhor do mundo. E como a vacinação do COVID-19 vai afetar nossas vidas e o mundo do futebol.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242 #################### Mande sua mensagem: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: @TropeiraoCast
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