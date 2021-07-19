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Tropeços em casa tiram Bragantino da briga pela liderança do Brasileirão

Dentro do Nabi Abi Chedid, o time de Mauricio Barbieri venceu apenas uma vez e acumula empates...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 16:07

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 16:07
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, o Bragantino lida com um problema inesperado neste turno inicial: jogar em casa.
Com um futebol rápido e que costuma envolver o seu adversário, o Massa Bruta não consegue apresentar um bom desempenho quando joga no Nabi Abi Chedid.
Nesta edição do Brasileirão, o time de Mauricio Barbieri disputou seis jogos, com cinco empates e uma vitória.
Na noite do último domingo, o time vencia o Santos por 2 a 1, mas levou o empate nos acréscimos.
Com a falta de resultados dentro de casa, o Braga aparece na 4ª colocação, com 24 pontos, quatro a menos que o líder Palmeiras.

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