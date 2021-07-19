Tropeços em casa tiram Bragantino da briga pela liderança do Brasileirão

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, o Bragantino lida com um problema inesperado neste turno inicial: jogar em casa.

Com um futebol rápido e que costuma envolver o seu adversário, o Massa Bruta não consegue apresentar um bom desempenho quando joga no Nabi Abi Chedid.

Nesta edição do Brasileirão, o time de Mauricio Barbieri disputou seis jogos, com cinco empates e uma vitória.

Na noite do último domingo, o time vencia o Santos por 2 a 1, mas levou o empate nos acréscimos.