'Tropa do Flu' no vestiário e discursos de Fred e Roger: os bastidores de Fluminense x River na Libertadores

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Na noite de sexta-feira, o Fluminense divulgou os bastidores da estreia da equipe na Libertadores, com o empate por 1 a 1 com o River Plate (ARG), no Maracanã. O vídeo já começa com um discurso inflamado de Fred, capitão e autor do gol tricolor, antes de o time entrar em campo na última quinta-feira.

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- Nossa Libertadores não começa hoje não. Ela começou ano passado quando muita gente não acreditava na gente. Lá fora ninguém acredita, não tem problema. Nós sabemos o que a gente faz, o que fazemos todo dia, como a gente se dedica, se entrega. Vamos para dentro desses caras. Maracanã é a nossa casa. Vamos botar peso neles - disse o jogador.

- Aqui já está consolidado, já está firme. Aqui já está confirmado. Já conquistamos coisa grande. Agora nós vamos confirmar. A bola que para os caras é perdida nós vamos até o final. Firmes, ligados, ninguém para para reclamar, corremos um para o outro - completou.

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Além dos momentos de seriedade, houve também descontração com a paródia de "Tropa do Flu" tocando no vestiário e o bom humor de Nene: "os vovôs estão on". Os jovens Luiz Henrique e Kayky, titulares no confronto, exaltaram o "momento único" de disputar a competição.

As reações dos jogadores na saída de campo mostram que o ponto conquistado não era o esperado, mesmo com um adversário complicado. Em certo momento, Calegari diz que "faltou pouco" para uma vitória. O técnico Roger Machado, que antes da partida frisou "peito quente e cabeça fria ao elenco", fez um discurso para parabenizar os jogadores após o empate.