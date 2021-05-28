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futebol

Troca de técnico pode render uma chance para Kaio Nunes na Chape

Atleta não tinha muito espaço com Mozart Santos e agora pode voltar ao time titular...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 17:23

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 17:23
Crédito: (Divulgação/Assessoria de Imprensa
O atacante Kaio Nunes foi anunciado pela Chapecoense no dia 12 de março de 2021, após uma temporada com a camisa do Goiás. Ele logo fez a sua estreia pelo Verdão do Oeste. Nove dias depois, ele estava em campo na vitória da Chape por 2 a 0 sobre o Juventus e inclusive esteve na jogada do pênalti que abriu o placar. Entretanto, no dia 08 de abril, o atleta sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e, desde então, não voltou a atuar pela Chape.
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Kaio chegou para ser mais uma opção de ataque para a Chapecoense no retorno à elite do futebol nacional. Ele atuou em 3 jogos pelo Campeonato Catarinense, com o comando de Umberto Louzer, até a sua lesão. Depois de recuperado e à disposição da equipe, a Chape acabou trocando de técnico. Com a saída de Louzer, Mozart assumiu o comando e desde então o camisa 96 não voltou a ter oportunidades.
Há mais de um mês que não joga e mesmo recuperado, Kaio Nunes sequer foi relacionado para nenhuma partida da Chape com Mozart. Entretanto, com a perda do Campeonato Catarinense para o Avaí, o técnico foi demitido e Kaio pode ganhar uma nova oportunidade no ataque para a disputa da Copa do Brasil e do Brasileirão, que se inicia neste fim de semana. Vale lembrar que Kaio tem contrato de empréstimo com a Chapecoense até dezembro de 2022.

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