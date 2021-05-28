Troca de técnico pode render uma chance para Kaio Nunes na Chape

Crédito: (Divulgação/Assessoria de Imprensa

O atacante Kaio Nunes foi anunciado pela Chapecoense no dia 12 de março de 2021, após uma temporada com a camisa do Goiás. Ele logo fez a sua estreia pelo Verdão do Oeste. Nove dias depois, ele estava em campo na vitória da Chape por 2 a 0 sobre o Juventus e inclusive esteve na jogada do pênalti que abriu o placar. Entretanto, no dia 08 de abril, o atleta sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e, desde então, não voltou a atuar pela Chape.

+ Brasileirão 2021 na área! Saiba como cada time chega para a competição

Kaio chegou para ser mais uma opção de ataque para a Chapecoense no retorno à elite do futebol nacional. Ele atuou em 3 jogos pelo Campeonato Catarinense, com o comando de Umberto Louzer, até a sua lesão. Depois de recuperado e à disposição da equipe, a Chape acabou trocando de técnico. Com a saída de Louzer, Mozart assumiu o comando e desde então o camisa 96 não voltou a ter oportunidades.