Troca de Saúl, do Atlético de Madrid, por Griezmann, do Barcelona, ganha força na Espanha

Crédito: Javier Soriano / AFP

Rumores de possível troca entre o atacante Antoine Griezmann, do Barcelona, e o meio-campista Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid, cresceram nos bastidores do futebol espanhol. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, os dois jogadores deram positivo à negociação.

Veja a tabela do EspanholFabrizio Romano, jornalista da 'SkySports', afirma que Barcelona e Atlético de Madrid já estão em negociações avançadas para troca entre Saúl Ñíguez e Antoine Griezmann, e os dois jogadores deram 'luz verde' aos clubes para a troca.

O Barcelona deseja que, na negociação, o Atlético de Madrid inclua um pagamento para obter Griezmann, que foi contratado pela equipe catalã por um total de 120 milhões de euros em 2019 junto ao próprio time da capital espanhola.

Caso a negociação entre Barcelona e Atlético de Madrid não continue, clubes ingleses como Liverpool e Chelsea mantém Saúl no radar para uma possível contratação nesta janela de transferências.