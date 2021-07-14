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Troca de Saúl, do Atlético de Madrid, por Griezmann, do Barcelona, ganha força na Espanha

Possível volta de Antoine Griezmann ao Atlético de Madrid pode ocorrer com a troca do meio-campista Saúl Ñíguez para o Barcelona...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 15:02

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 15:02

Crédito: Javier Soriano / AFP
Rumores de possível troca entre o atacante Antoine Griezmann, do Barcelona, e o meio-campista Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid, cresceram nos bastidores do futebol espanhol. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, os dois jogadores deram positivo à negociação.
Veja a tabela do EspanholFabrizio Romano, jornalista da 'SkySports', afirma que Barcelona e Atlético de Madrid já estão em negociações avançadas para troca entre Saúl Ñíguez e Antoine Griezmann, e os dois jogadores deram 'luz verde' aos clubes para a troca.
O Barcelona deseja que, na negociação, o Atlético de Madrid inclua um pagamento para obter Griezmann, que foi contratado pela equipe catalã por um total de 120 milhões de euros em 2019 junto ao próprio time da capital espanhola.
Caso a negociação entre Barcelona e Atlético de Madrid não continue, clubes ingleses como Liverpool e Chelsea mantém Saúl no radar para uma possível contratação nesta janela de transferências.
Griezmann e Saúl foram companheiros no Atlético de Madrid, e conquistaram a Liga Europa e La Liga pela equipe colchonera.

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