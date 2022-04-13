Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Triunfo na Libertadores reforça confiança do Flamengo para sequência de jogos no Maracanã
futebol

Triunfo na Libertadores reforça confiança do Flamengo para sequência de jogos no Maracanã

Depois de vencer o Talleres (ARG), nesta terça-feira pela Libertadores, o Flamengo recebe o São Paulo, no domingo, e o Palmeiras, na próxima quarta, no Maracanã, pelo Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2022 às 09:00

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 09:00

Belos gols, boas atuações individuais, desempenho coletivo e mais três pontos na fase de grupos da Libertadores: o Flamengo, com a vitória por 3 a 1 sobre o Talleres (ARG), viveu uma noite nesta terça, no Maracanã, para dar confiança ao time para os próximos desafios. Nos próximos dias 17 e 20, o Rubro-Negro recebe o São Paulo e o Palmeiras, respectivamente, e o apoio da torcida será fundamental, como destacou Everton Ribeiro, destaque do triunfo pela Copa.E MAIS: Confira os próximos compromissos do Flamengo no Brasileirão!- Temos a plena consciência que só cada vez mais juntos vamos sair dessa situação. Foi uma grande partida de todos, uma grande festa no Maracanã, com a torcida apoiando. Sabemos a diferença que faz com a Nação cantando e nos ajudando dentro de campo. Esperamos que seja cada vez mais assim. E vamos nos preparar para fazer cada vez mais grandes jogos - afirmou Everton.Antes da bola rolar, houve demonstrações vindas da arquibancada que reforçaram a relação estremecida entre parte da torcida e elenco. No anúncio da escalação nos telões do Maracanã, alguns jogadores foram vaiados, assim como o técnico Paulo Sousa. Durante a partida, Willian Arão e Rodinei também ouviram críticas, mas, com a vitória assegurada e os belos gols marcados, o time do Flamengo aplaudiu e foi aplaudido pela Nação na saída do gramado.Outra liderança do elenco rubro-negro, o lateral Filipe Luís também falou sobre a importância das vitórias no processo de formação da equipe sob o comando de Paulo Sousa e na confiança dos jogadores. Para o camisa 16, que atuou os 90 minutos diante do Talleres, o Flamengo demonstrou estar no caminho certo.
- A confiança só vem com vitórias. No começo a bola escapava um pouco, depois a gente recuperou a confiança e a gente foi sentindo melhor a bola no pé e o nosso futebol veio naturalmente. É um caminho longo, temos muito que melhorar, mas estamos no caminho certo - afirmou Filipe na saída de campo.
Crédito: JogadoresdoFlamengocomemorandoavitóriasobreoTalleres(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Radares instalados na Rodovia José Sette vão começar a operar em Cariacica
Festival de Cinema de Alegre divulga curtas do Brasil e do mundo
Festival de Cinema de Alegre terá filmes de mais de 20 países; veja lista
Imagem de destaque
Pedra na vesícula: conheça os sintomas da doença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados