Triunfo na Libertadores reforça confiança do Flamengo para sequência de jogos no Maracanã

Belos gols, boas atuações individuais, desempenho coletivo e mais três pontos na fase de grupos da Libertadores: o Flamengo, com a vitória por 3 a 1 sobre o Talleres (ARG), viveu uma noite nesta terça, no Maracanã, para dar confiança ao time para os próximos desafios. Nos próximos dias 17 e 20, o Rubro-Negro recebe o São Paulo e o Palmeiras, respectivamente, e o apoio da torcida será fundamental, como destacou Everton Ribeiro, destaque do triunfo pela Copa.E MAIS: Confira os próximos compromissos do Flamengo no Brasileirão!- Temos a plena consciência que só cada vez mais juntos vamos sair dessa situação. Foi uma grande partida de todos, uma grande festa no Maracanã, com a torcida apoiando. Sabemos a diferença que faz com a Nação cantando e nos ajudando dentro de campo. Esperamos que seja cada vez mais assim. E vamos nos preparar para fazer cada vez mais grandes jogos - afirmou Everton.Antes da bola rolar, houve demonstrações vindas da arquibancada que reforçaram a relação estremecida entre parte da torcida e elenco. No anúncio da escalação nos telões do Maracanã, alguns jogadores foram vaiados, assim como o técnico Paulo Sousa. Durante a partida, Willian Arão e Rodinei também ouviram críticas, mas, com a vitória assegurada e os belos gols marcados, o time do Flamengo aplaudiu e foi aplaudido pela Nação na saída do gramado.Outra liderança do elenco rubro-negro, o lateral Filipe Luís também falou sobre a importância das vitórias no processo de formação da equipe sob o comando de Paulo Sousa e na confiança dos jogadores. Para o camisa 16, que atuou os 90 minutos diante do Talleres, o Flamengo demonstrou estar no caminho certo.