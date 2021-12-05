Triunfo em cima do Fluminense tira o Bahia da zona de rebaixamento

O Bahia respira na luta contra o rebaixamento. Na Arena Fonte Nova, o Tricolor recebeu o Fluminense e venceu por 2 a 0.

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Com o placar positivo, o Esquadrão de Aço escapou momentaneamente do Z-4 e agora o encerramento da jornada.

Com 43 pontos, o Tricolor aparece na 15ª colocação, mesmo desempenho de Juventude e Cuiabá, mas que estão abaixo do Bahia nos critérios de desempate.

Para não chegar a rodada final do Brasileirão dentro da zona de rebaixamento, resta ao time baiano torcer para que os dois concorrentes não somem ponto.

Na última jornada do Campeonato Brasileiro, o Bahia encara o Fortaleza, na Arena Castelão.