Trio se recupera e reforça o Corinthians contra o Internacional; veja os relacionados

O Corinthians encerrou na tarde desta sexta-feira (13) a sua preparação e divulgou os relacionados para encarar o Internacional, neste sábado (14), às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Brasileirão.> GALERIA - Jogos do Corinthians na Neo Química Arena com a volta do público

A grande novidade foi a confirmação de Cássio, Jô e Róger Guedes na lista de relacionados para o duelo contra o Colorado. Os três fizeram um trabalho com a fisioterapia antes do treino em campo.

A dupla de atacantes sofria com dores no joelho esquerdo. Enquanto o camisa 77 ficou fora dos confrontos contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão, e Portuguesa-RJ, na Copa do Brasil, o camisa 9 perdeu apenas a partida contra a Lusa carioca por uma inflamação na região.

Já o goleiro foi substituído ainda no primeiro tempo da partida contra a equipe da Ilha do Governador na Copa do Brasil. Foi detectado um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda, mas ele já está recuperado.

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O principal desfalque segue sendo o lateral-direito Fagner, que sofreu um entorse no tornozelo direito no primeiro tempo do empate por 1 a 1 contra o Deportivo Cali, pela Libertadores.

Além do camisa 23, a comissão técnica não vai poder contar com João Pedro (desconforto no músculo posterior da coxa direita) e os meio-campistas Luan (dores no quadril esquerdo), Paulinho (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Ruan Oliveira (transição).

No treino desta sexta-feira (13), os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra a Portuguesa-RJ realizaram um trabalho regenerativo.

Após o aquecimento, o restante do elenco participou de um treino de posse sob o comando do técnico Vítor Pereira. Por fim, os jogadores praticaram bolas paradas ofensivas e defensivas de olho na partida.

Após o treinamento, alguns atletas permaneceram no gramado para um trabalho complementar de finalização e posicionamento defensivo.

Quatro jovens das categorias de base completaram as atividades: o zagueiro Robert (2003); e os atacantes Felipe (2004), Giovane (2003) e Wesley (2005). Todos foram relacionados por Vítor para a partida contra o Inter.

A delegação viaja nesta tarde para Porto Alegre. Três dias após o duelo contra os gaúchos, o Corinthians vai até Buenos Aires, onde encara o Boca Juniors na Bombonera, às 21h30 ( Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Confira a lista completa de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio, Ivan e Matheus DonelliLaterais: Bruno Melo, Fábio Santos, Lucas Piton e Rafael RamosZagueiros: Gil, João Victor, Raul Gustavo, Robert e RobsonMeio-campistas: Cantillo, Du Queiroz, Giuliano, Maycon, Renato Augusto, Roni, Willian e XavierAtacantes: Adson, Giovane, Gustavo Mantuan, Gustavo Silva, Jô, Róger Guedes, Felipe, Jr. Moraes e Wesley