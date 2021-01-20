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futebol

Trio do Flamengo repete 2019 e alcança 'duplo-duplo' na temporada

Os atacantes Gabriel Barbosa e Bruno Henrique e o meia Arrascaeta alcançaram dois digítos em gols e assistências, repetindo o feito alcançado na última temporada...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 15:25

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 15:25

Crédito: Alexandre Vidal/CRF
Os gols e assistências na vitória sobre o Goiás, por 3 a 0 na segunda-feira, fizeram Bruno Henrique e Arrascaeta alcançarem o "duplo-duplo" na atual temporada. Ou seja, o atacante e o meia contribuíram com 10 ou mais bolas na rede e passes decisivos a favor do Flamengo. Além da dupla, Gabriel Barbosa já havia chegado à marca e, assim, o trio repetiu o feito do histórico ano de 2019.
Apesar do desempenho de Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol em 2020/21 estar abaixo em relação a 2019, os três seguem sendo os jogadores mais efetivos do Flamengo na hora de castigar os adversários. O uruguaio, que fez um gol na Serrinha, tem 10 no total e outras 10 assistências na temporada.
Já a histórica dupla de atacantes tem números mais expressivos: BH27 soma 18 gole 10 assistências, mesmo número de Gabigol, que, por sua vez, tem 21 gols.> Confira a classificação e simule as próximas rodadas do Brasileirão!A contribuição ofensiva de Pedro também merece ser exaltada na temporada de 2020, cujo término será em fevereiro de 2021 por conta da paralisação do futebol nacional, entre março e junho, por conta da pandemia do coronavírus. O centroavante é o artilheiro do Flamengo, com 22 gols. O "duplo-duplo" - termo mais utilizado no basquete - é um objetivo distante, contudo. O camisa 21 deu três assistências para os companheiros de Flamengo na temporada.
Em 2019, na temporada mágica do Flamengo que conquistou os títulos da Libertadores e Brasileirão, foi justamente o trio Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol que chegou ao duplo dígito de gols e assistências com o Manto. O uruguaio foi o maior garçom, com 19 passes decisivos, além de 18 bolas na rede. O artilheiro foi Gabi: além dos 43 gols, serviu 11 vezes os companheiros. Já Bruno Henrique terminou o último ano com 35 gols e mais 15 assistências.

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