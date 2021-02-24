Trio de peso? Thiago Neves afirma querer jogar com Diego Souza e André no Sport

Enquanto os atacantes André e Diego Souza construíram histórias bem-sucedidas no Sport, o meia Thiago Neves está ainda no início de sua trajetória. Porém, já contando com capítulos importantes como, por exemplo, as atuações que ajudaram o Leão a escapar do rebaixamento no Brasileirão.>O que o Sport precisa fazer para ficar com uma vaga na Sul-Americana?Seja por isso bem como a boa relação que desenvolveu com os citados nos tempos de Grêmio, Thiago revelou em entrevista coletiva que gostaria de montar um "trio" no Leão da Praça da Bandeira para desfrutar mais da companhia de ambos dentro das quatro linhas.

Entretanto, o jogador de 35 anos de idade logo emendou saber de todas as dificuldades que existiriam em investidas nos dois casos. Enquanto André ainda tem contrato na Turquia até junho de 2022 com o Gazisehir Gaziantep, Diego estabeleceu uma temporada de muitos gols no Grêmio (28 tentos em 56 jogos) e dificilmente não estará nos planos do clube gaúcho para 2021.

- Não consegui jogar com o André. Ele estava com problema no Grêmio para sair, e eu também não jogava. Meu sonho Diego Souza e André aqui. André, desejo jogar com você e com Diego, que tive pouco tempo para jogar no Grêmio. Torço para que você venha. O Diego eu faço questão de no final ligar e dizer para cancelar essa aposentadoria dele. Fazer aqui um trio no Sport e ganhar muita coisa. Fazer festa, fazer mais do que vocês fizeram - disse Thiago Neves, acrescentando:

- Eu sei que é difícil, ainda mais o Diego com a fase que está vivendo, merece também. E o André também merece, por tudo que passou, porrada que ele tomou. O pouco tempo que peguei no Grêmio só foi porrada. Uma coisa eles sabem, vindo para cá é certo que vão ser felizes. Eles sabem disso. Na hora que precisarem, a porta do clube está aberta para eles.