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Trio de ataque titular é o maior responsável pelos gols do Corinthians sob o comando de Sylvinho

Gustavo Mosquito, Adson e Jô são os jogadores que mais participação dos gols do Timão desde a chegada do treinador. Trio tem se firmado na titularidade nos últimos jogos...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 17:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 17:17
Crédito: Montagem/Ag. Corinthians
O ataque do Corinthians talvez seja o ponto que mais tenha potencial para desagradar o torcedor nos últimos tempos, mas recentemente isso vem mudando um pouco, principalmente pelas atuações de Gustavo Mosquito, mas agora ele parece ter se "encontrado" um trio com Jô e Adson e isso pode ser comprovado com o número de participações em gols dos três com Sylvinho.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Desde a chegada do treinador, o Timão marcou 15 gols em 18 jogos, uma média baixa para uma equipe desse tamanho, de menos de um tento por partida. No entanto, a adoção de um padrão tático para o setor e de Adson como homem pela esquerda, além de Jô pelo meio e Mosquito pela direita, foi essencial para que a produção começasse a dar sinais de melhora.
Embora tenham tido seus ápices individuais em diferentes momentos, a junção dos três, coincidentemente ou não, acabou fazendo deles os maiores responsáveis pelos gols marcados pelo Corinthians sob o comando de Sylvinho.Gustavo Mosquito segue sendo o principal deles, com seis participações: um gol marcado, duas assistências, dois pênaltis sofridos e um gol contra provocado pelo seu passe. Ele sozinho influenciou em 40% dos tentos do clube nesse período, o que mostra sua importância nesta fase corintiana.
Jô, por sua vez, é o artilheiro do time desde a chegada de Sylvinho, com quatro gols, além disso ele deu uma assistência para gol, o que resulta em cinco participações em gols sob o comando do treinador, ou seja, 33,3% do total.
O último a entrar nessa lista foi Adson, que marcou duas vezes no último compromisso do Timão. Ao todo, ele já balançou a rede três vezes com Sylvinho e deu uma assistência, totalizando quatro participações em tentos, o que significa 26,7% dos 15 tentos que o Corinthians marcou no período.
Com as chegadas recentes de Giuliano e Renato Augusto, esse trio tende a ser potencializado e tende a ser modificado se Roger Guedes, de fato, for contratado pelo clube. A verdade é que o setor que recentemente vinha sendo alvo de muitas críticas, parece estar encontrando um caminho para melhorar.

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