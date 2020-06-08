Trio de atacantes pode ganhar espaço com saída de Vagner Love

Crédito: Everaldo pode ganhar chance com a saída de Vagner Love (Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

O Corinthians terá novidades em seu ataque na volta do futebol após a pandemia do novo coronavírus. Com a saída de Vagner Love confirmada na semana passada, o setor ofensivo é uma incógnita para o restante da temporada.

Sendo assim, três jogadores estão de olho na vaga de Love, que estava atuando pelos lados, já que o argentino Mauro Boselli se firmou na posição de centroavante com Tiago Nunes. Everaldo, Matheus Davó e Yony González brigam para terem uma vaga na equipe titular.

Entre os três atacantes, quem pode sair na frente é Yony, que chegou do Benfica nesta temporada e já foi escalado como titular. Com problemas físicos, acabou ficando fora de algumas partidas, mas, já recuperado, é uma boa opção para a comissão técnica. Ele jogou quatro partidas, sem marcar nenhum gol.

Já Everaldo tem 26 anos e chegou ao Corinthians em 2019, após se destacar no Fluminense, mas até aqui teve poucas chances. Além da concorrência, também conviveu com lesões, que o afastaram dos gramados. Em 18 jogos desde que chegou no clube marcou apenas dois gols, sendo um contra o Santos, pelo Paulistão deste ano.

Para completar, Matheus Davó tem apenas 20 anos e foi um dos destaques do Guarani em 2019. No Timão teve a oportunidade de entrar apenas uma vez em campo e jogou aproximadamente 20 minutos. O atacante pode ser mais aproveitado ou até mesmo ser aproveitado na equipe sub-20 ou sub-23.

Vale lembrar que o Corinthians busca a contratação do atacante Jô, ídolo do clube. A chegada do atacante está bem encaminhada, restando ajustes de ordem financeira, tempo de contrato e a oficialização da rescisão do jogador com o Nagoya Grampus-JAP.