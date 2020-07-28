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futebol

Trio de atacantes é avisado que está fora dos planos no Fluminense

Felippe Cardoso, Matheus Alessandro e Pablo Dyego não vão ser aproveitados por Odair Hellmann para esta temporada e devem seguir novo rumo...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 15:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2020 às 15:24
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Às vésperas do início do Campeonato Brasileiro, o Fluminense começa a fechar o elenco que estará à disposição de Odair Hellmann. Com muitas opções no elenco e também no sub-23, o clube informou aos atacantes Felippe Cardoso, Matheus Alessandro e Pablo Dyego que eles não vão ser aproveitados ao longo da temporada e devem buscar outro rumo.
O trio foi pouco utilizado por Odair neste ano, especialmente Pablo e Matheus, formados na base tricolor. A notícia foi dada inicialmente pelo "UOL" e confirmada pelo LANCE!. Aos 21 anos, Felippe chegou ao Fluminense no final de dezembro de 2019. Ele está emprestado por um ano pelo Santos e tinha um valor de venda fixado ao final do vínculo. Neste ano, fez seis partidas, todas pelo Carioca, e marcou um gol.
Descoberto na Taça das Favelas e criado pelo Flu, Matheus Alessandro nunca se firmou no time profissional. Com contrato apenas até o final deste ano, ele fez sete partidas pelo Tricolor em 2020, sendo quatro como titular. O atacante tem apenas um gol como profissional, marcado em 2017. No início da temporada havia a expectativa por parte do jogador de que ele seria mais utilizado após conversas otimistas com a comissão técnica. Por isso, ele recusou propostas para permanecer nas Laranjeiras. Neste momento, Matheus tem sondagens do Brasil e de fora, mas nada concreto.
Pablo Dyego tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2021. O vínculo, inclusive, foi renovado no final do ano passado por mais duas temporadas. Aos 26 anos, ele voltou ao Tricolor em 2018 após passagens por clubes da Suécia, Polônia, Canadá e EUA por empréstimo. Desde então, foi tendo cada vez menos oportunidades na equipe. Neste ano foi relacionado para três partidas e entrou em duas delas, somando 50 minutos em campo.Renovações em conversas
Além de liberar quem não será utilizado, o Fluminense também continua as conversas pelas renovações contratuais de quem tem o vínculo apenas até o final deste ano. Principalmente porque o Campeonato Brasileiro irá se estender até o começo de 2021. A situação melhor encaminhada é a do volante Dodi. O atacante Wellington Silva, que tem contrato apenas até esta sexta-feira, também já está em vias de assinar a renovação.
Outros nomes do elenco que precisariam aumentar o tempo de contrato são Nenê, Caio Paulista, Orinho, Hudson, Luccas Claro e Matheus Ferraz.

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